ОАХК «Барки точик» налаживает прием запроса для подключения к электроэнергетическим сетям в электронном виде.

«С 1 марта 2019 года прием заявок граждан для получения технических условий по подключению к электроэнергетическим сетям будет осуществляться в электронном виде», - говорится в объявлении на сайте энергохолдинга.

Форму для подачи заявки граждане могут заполнить на сайте «Барки точик» (в разделе «Обращение граждан», подраздел «Технические условия»).

В течение 10 календарных дней обратившийся должен получить ответ на свой вопрос. Если в течение указанного времени запрос потребителя останется без ответа, он может пожаловаться руководству «Барки тоичк».

Электронная подача заявки в частности налаживается для предотвращения коррупционных явлений, которые могут возникнуть при участии посредников.

До настоящего момента запрос физических и юридических лиц относительно подключения к электросетям принимался подведомственными «Барки точик» организациями в бумажном виде.

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