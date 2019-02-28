ОАХК «Барки точик» налаживает прием запроса для подключения к электроэнергетическим сетям в электронном виде.
«С 1 марта 2019 года прием заявок граждан для получения технических условий по подключению к электроэнергетическим сетям будет осуществляться в электронном виде», - говорится в объявлении на сайте энергохолдинга.
Форму для подачи заявки граждане могут заполнить на сайте «Барки точик» (в разделе «Обращение граждан», подраздел «Технические условия»).
В течение 10 календарных дней обратившийся должен получить ответ на свой вопрос. Если в течение указанного времени запрос потребителя останется без ответа, он может пожаловаться руководству «Барки тоичк».
Электронная подача заявки в частности налаживается для предотвращения коррупционных явлений, которые могут возникнуть при участии посредников.
До настоящего момента запрос физических и юридических лиц относительно подключения к электросетям принимался подведомственными «Барки точик» организациями в бумажном виде.
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