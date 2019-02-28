Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совершит официальный визит в Душанбе 19-20 марта, сообщает департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана.

В рабочем графике президента Татарстана значится ряд важных встреч в Душанбе.

Сегодня в Казани состоится встреча Минниханова с послом Таджикистана в России Имомуддином Сатторовым, на которой будет обсуждаться подготовка визита официальной делегации Татарстана в Таджикистан, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на официального представителя Казанского Кремля Лилию Галимову.

«Татарстан заинтересован в поиске новых рынков сбыта продукции машиностроения и нефтехимии и расширении торгового оборота с Таджикистаном», – сообщила Галимова.

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