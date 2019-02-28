Оклад депутата парламента Узбекистана составляет 1,56 млн сумов ($186), министра – 1,727 млн ($205), сообщило Министерство финансов республики в ответ на запрос «Газеты.Uz».
Оклад замминистра оказался еще выше – 2,076 млн сумов ($247). Хокиму (главе администрации) области начисляют 1,9 млн ($226), хокиму района или города – 1,643 млн сумов ($195).
Есть у них и надбавки. За особые условия труда - 20% от должностного оклада, за выслугу лет - 20−30%. Коэффициент стимулирования труда составляет 40% от должностного оклада, материальное стимулирование - 15−25%. Таким образом, по максимуму зарплата, например, хокима области превысит 4 млн сумов ($476).
Госслужащие могут также претендовать на премии в размере двух должностных окладов и материальную помощь в размере одного. Их зарплаты могут увеличиваться за счет средств внебюджетных фондов министерств, госкомитетов и ведомств. Доходы таких фондов формируются за счет отчислений от госпошлин, сборов и неналоговых платежей, административных штрафов и финансовых санкций. Их можно направить, кроме прочего, и на материальное стимулирование работников.
Минимальный размер заработной платы в Узбекистане - 202 730 сумов ($24). Минимальная заработная плата в Таджикистане 400 сомони ($43)
А сколько получают таджикские депутаты?
Депутат таджикского парламента (Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ) получает 4 тыс. 950 сомони.
Такая зарплата была им установлена еще в 2011 году и с тех пор не менялась. Но если тогда это было около $1 тысячи, то сейчас вдвое меньше – 525 долларов.
В том же году были внесены поправки в закон «О правовом статусе члена Маджлиси милли и депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан», которые предусматривали уменьшение социальных гарантий парламентариям страны почти в два раза.
До сентября 2011 года депутат нижней палаты парламента республики после того, как сложит с себя полномочия парламентария, имел право получать в течение шести месяцев, до трудоустройства, депутатскую зарплату. По закону срок был уменьшен на три месяца.
Зарплаты глав таджикских министерств и ведомств не публиковались.
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