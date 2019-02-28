Импорт узбекской курятины и яиц в Таджикистане негласно запрещён. Таджикские фермеры пожаловались, что не могут на равных конкурировать с узбекскими коллегами и власти, таким образом, решили поддержать отечественного производителя.

А вот какую реально действенную поддержку могли бы оказать власти?

На днях замглавы «Таджикматлубот» Хуршед Сангаков сообщил журналистам, что к ним обратился представитель Ассоциации птицеводства Узбекистана. «Они хотят из Сурхандарьинской области поставлять нам птичье мясо и яйца, - сказал он. – Но чтобы поддержать отечественных птицеводов, мы воздерживаемся от импорта курятины и яиц из Узбекистана».

Напомним, после открытия границ в феврале 2018 года узбекские яйца в Таджикистане подешевели до 12 сомони за ячейку (30 шт). На приграничных рынках появились разногласия в цене, и узбеков постепенно вытеснили, и тогда цены вновь взлетели до 22-27 сомони.

Минсельхоз, Таджикстандарт, Таможня, Комитет продбезопасности и другие ведомства Таджикистана заявляют, что импорт куриных яиц из Узбекистана никто официально не запрещал.

Главное, чтобы не ниже…

Население жалуется на высокие цены, что на яйца, что на куриное мясо. Импорт продукции из соседнего Узбекистана мог бы решить проблему для потребителя. Кроме того Таджикистан не в состоянии полностью обеспечить себя птичьим мясом, оно ввозится из таких стран, как Россия, Беларусь, Казахстан, Иран, Бразилия, США и др. Но таджикских предпринимателей цены из этих стран-импортеров устраивают, так как они такие же высокие, что и у них, а значит, не составят им реальной конкуренции…

О себестоимости

Почему у узбекских производителей продукция птицеводства имеет более низкую себестоимость (примерно на 20%), чем в Таджикистане? По словам Сангакова, у узбекских птицеводов есть доступ к дешевой кормовой базе.

Кроме того, у них более дешевые ГСМ, вследствие чего дешевле обходится и перевозка кормов и готовой продукции.

Когда нет средств против болезней, можно окуривать курятники хазориспандом (гармалой).... Чиптуринская птицефабрика, профилактика «птичьего гриппа», 2008 год. Фото Asia-Plus

Госпрограмма Узбекистана по развитию птицеводства направлена не только на стабильное обеспечение населения птицеводческой продукцией, но, прежде всего, на безотходную технологию. В Узбекистане организовали птицеводческие кластеры с использованием передового опыта зарубежных стран с широким внедрением инновационных технологий. Они стараются организовать глубокую переработку птицеводческой продукции, включая отходы птицеводства, производство птицеводческой продукции с высокой добавленной стоимостью через активное привлечение инвестиций в сферу.

Работает целая сеть научно-диагностических лабораторий по раннему выявлению и предупреждению болезней среди птиц.

Недавно наш фермер, который побывал на одной из птицефабрик Сурхан-Дарьинской области, недалеко от границы с Таджикистаном, рассказал, что у них есть своя база по производству импортозамещающих кормов и витаминов.

«У фермы все производство безотходное. В дело идут все побочные продукты птицеводства: отходы убоя, инкубации, помет, перья и пух. Экспорт продукции в Таджикистан им очень выгоден, прежде всего, с точки зрения экономии транспортных расходов», – рассказал он корреспонденту Asia Plus.

Почему у нас себестоимость продукции выше?

Из 6,6 млн. поголовья всей птицы Таджикистана (данные на 1 января 2019 года), около 3,5 млн., то есть более 50% содержится у хозяйств населения. В производстве яиц и птичьего мяса, очень мизерная доля ДФХ – всего 0,3 млн. Остальную часть содержат общественные и государственные предприятия.

Приведем расчеты человека, который занимается разведением кур у себя дома.

- Разница между курятиной и яйцами, произведенными в домашних хозяйствах и промышленных предприятиях огромная – говорит Нодир Хасанов, который ранее работал на Чептуринской птицефабрике, а ныне на пенсии и дома разводит более 500 кур. - В домашнем хозяйстве себестоимость яиц и птичьего мяса намного ниже.

По подсчетам главы сельской семьи, для одной несушки на год содержания требуется 40–45 кг зерновых и концентрированных кормов и примерно 15 кг зелени. На это уходит примерно до 50 долларов. Трудно достать витамины и костяную муку.

- Вот, посчитайте, на 1000 голов, из-за дороговизны корма не всякое хозяйство сможет себе позволить содержать кур для домашнего бизнеса. Второй момент – очень дороги транспортные расходы. Расходы разнятся в зависимости от дальности объекта и состояния дорог. Например, комбикорм обычно закупают в Душанбе или его окрестностях, за подвоз груза в Шахринав, что в 45 км от столицы, водитель просит 250-300 сомони.

Нодир Хасанов отмечает, что государство обращает внимание на производство яиц и куриного мяса, но власти забывают о комплексном развитии.

- Нужны преференции не только прямым производителям, но и смежным производствам, тем, кто заготавливает корма, ветслужбе и другим, - отмечает он.

Хасанов свою продукцию реализует на местном базаре, продает яйца дешевле, чем в магазинах.

Как снизить цены?

В 2018 году республика уменьшила импорт птичьего мяса и яиц. По данным Таможенной службы республики, за этот период в республику было импортировано 17,8 тыс. тонн куриного мяса, что на 2,2 тыс. тонн меньше, чем показатели аналогичного периода прошлого года. Сама республика произвела 2,7 тыс. тонн птичьего мяса и более 450 млн. яиц. Но этого недостаточно - явно не достаточно.

Несмотря на открытие новых мощностей птицеводства в Таджикистане, потребность населения в продукции отрасли удовлетворяется всего лишь на 28%.

В настоящее время производством куриного мяса занимаются 19 предприятий и 100 малых птицеферм. Одним из новых предприятий по производству птичьего мяса и яиц является птицефабрика «Мурги Хуросон» в Хатлонской области. Сотрудник этого предприятия Лутфулло Зикиров в репортаже таджикского телевидения сказал, что перед его коллективом поставлена задача, снизить себестоимость продукции.

- На нашей ферме содержится более 50 тысяч птиц, ежесуточно мы производим 20-25 тысяч яиц. Наша задача – обеспечить населения продукцией отечественного производства. Есть к ней большой спрос. В настоящее время мы думаем, как снизить себестоимость, и соответственно, цену на яйца, - говорит он.

Эксперты советуют принять меры по снижению себестоимости продукции в птицеводческой отрасли и выделили три основные проблемы, которые нужно решить в первую очередь.

Первое. Чтобы поднять уровень продуктивности птицы, нужно развивать племенное птицеводство в самой республике. Приобрести продуктивные породы, как для производства яиц, так и бройлерных кур. Яичные птицефабрики нужно обеспечивать племенными цыплятами своего производства.

Второе. В республике очень слабо развита кормовая база для птиц. Корм, в основном, импортируется.

По данным Таможенной службы, в 2018 году в республику ввозилось около 39 тысяч тонн корма для животных, и более 1 млн. тонн злаков, отходы которых, после переработки могут использоваться как корм для животных и птиц.

Наряду с созданием птицефабрик следует инвестировать в производство гранулированного комбикорма для птицы в самом Таджикистане.

Третье. Важно применять новинки в технологии производства. Например, в России, Казахстане, Узбекистане и других странах для быстрого выращивания бройлеров и увеличения производства мяса начали применять клеточную технологию. Как известно, практически во всех птичниках бройлеров выращивают, используя подстилку, её замена производится после каждой партии. Но доказано, что использование для этих целей клеток намного эффективнее.

По данным технологов, на птицеводческих фермах суточный привес цыплят составляет от 13,3 до 17,4 грамм, при этом на 1 кг привеса уходит от 3,2 до 4,1 кг корма. В то время как при применении клеточных батарей среднесуточный прирост составляет 20 грамм, а затраты корма – 3 кг.

В Госунитарном предприятии «Птицепром» «АП» рассказали, что некоторые таджикские птицефабрики ввозят с соседнего Узбекистана инкубационные яйца для выращивания кур и дальнейшего производства куриного мяса (бройлер) и корма для птицы.

Четвёртое. Куриный корм очень дорог для производителя (хотя в первом полугодии 2018 года в Таджикистане производство корма для кур выросло в 17 раз). Корма продаются на рынках Таджикистана стоят свыше 4 сомони за килограмм, что при яйценоскости несушек 15 яиц в месяц превышает расходы над доходами.

Льготы сфере

Правительство Таджикистана предоставляет льготы для развития птицеводческой сферы.

Например, действует отмена таможенных пошлин за ввоз в Таджикистан новых технологий и оборудования для обеспечения сферы птицеводства и материалов непосредственно для нужд производственных предприятий и предприятий, производящих комбинированный корм для птиц.

Птицеводческие предприятия по производству комбинированных кормов для птиц, освобождены на шестилетний срок от уплаты налогов с прибыли, НДС, налога на пользователей автомобильных дорог и от налога за недвижимость.

Предусмотрены штрафы в Кодексе «Об административных правонарушениях» за ввоз в страну низкокачественной продукции в сумме 7,5-10 тыс. сомони для частных и 25-30 тыс. для юридических лиц.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.