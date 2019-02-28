Круглый стол по подведению предварительных результатов исследования «Влияние миграции и денежных переводов на предложение рабочей силы в Таджикистане”

Японское Агентство по международному сотрудничеству (JICA) в Таджикистане представило предварительные результаты исследования «Влияние миграции и денежных переводов на предложение рабочей силы в Таджикистане”. Результаты проведенного со стороны Института исследований JICA (JICA Research Institute) исследования было представлено на днях в Душанбе в ходе круглого стола.

Основная цель исследования заключалась в углублении понимания влияния миграции и денежных переводов на домохозяйства в Таджикистане, особенно с учетом миграционного цикла, стоимости миграции, навыков мигрантов и денежных переводов.

Это исследование дает некоторые политические рекомендации, которые должны привести к сокращению бедности в стране и общему экономическому развитию.

Во время своего выступления, глава представительства JICA Хидеки Танабе отметил, что полученные результаты создают основу для дальнейшего изучения сектора миграции и формирования соответствующей политики.

В частности, он призвал присутствующих использовать эти данные в своей работе после официальной публикации.

Как известно, большое количество мигрантов из Таджикистана отправляются в Россию, как первый пункт назначения, а затем в Казахстан. Несмотря на некоторые колебания, объем денежных переводов мигрантов составляет почти 40% ВВП Таджикистана, что делает страну экономически уязвимой для внешних факторов.

В заседании приняли участие представители министерств труда, миграции и занятости населения, образования, Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, представители международных организаций и НПО. С презентациями выступили эксперты и консультанты в области миграции, денежных переводов и миграционной политики.

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Данное исследование является продолжением предыдущего исследования проведенного в 2013 со стороны Всемирного Банка и GIZ.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2200 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 11 проектов являются действующими.

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