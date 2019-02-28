Аналитики информационно-аналитической платформа для роста плодоовощного бизнеса EastFruit выражают сомнение в статистике прошлых лет: они считают, что тогда, возможно, были завышены цифры.

«Однозначного ответа на этот вопрос нет. Возможно, объемы незадекларированной торговли растут, а, возможно, оценки роста производства ошибочны», - пишет EastFruit.

По данным ФАО, до 2017 года Таджикистан не производил свыше 35 тыс. тонн кураги в год.

По словам производителей, на производство 1 кг кураги потребуется не менее 4 кг абрикосов. Чтобы экспортировать 100 тыс. тонн сухофруктов, нужно получить не менее 400 тыс. тонн абрикоса за год. Лидер мирового производства кураги Турция ежегодно производит в объеме 700-800 тыс. тонн этого фрукта.

По данным Минсельхоза Таджикистана, в 2018 году в республике объем производства абрикосов составил около 147 тыс. тонн, что на 10,2%, больше чем в предыдущем году.

По данным Таможенной службы страны, сумма экспорта сухофруктов, основную часть которых составляет курага, в прошлом году составила около $5 млн. За весь прошлый год экспортировано более 19,5 тыс. тонн сухофруктов, а в 2017 году было экспортировано свыше 28,4 тыс. тонн сухофруктов на сумму более $6 млн.

Эксперты EastFruit считают, что на самом деле реальные объемы экспорта кураги из Таджикистана в Россию несколько выше, так как часть продукции реэкспортируется через другие страны. Однако эти объемы не слишком большие.

В то же время, возобновление роста прямых поставок в Россию – это хороший знак, который, скорее всего, говорит о повышении качества производимой продукции в Таджикистане, что, косвенно, подтверждается информацией из торговых источников.

По данным сайта givemebid.com, Таджикистан занимает третье место по объему поставок кураги в Россию, уступая Турции и Узбекистану.

Фото с сайта catoday.org

По информации EastFruit, максимальная цифра в 52 тыс. тонн экспорта была достигнута в 2014 году, а в последующие годы не превышал 21 тыс. тонн.

Статистика упала, потому что везут через Кыргызстан?

Аналитики из Таджикистана утверждают, что большая часть сельхозпродукции вывозится сначала в Кыргызстан, затем оформляются как товар этой республики и попадает в Россию.

Таможенная служба Таджикистана заявляет, что с 2014 по 2018 год контрабанды сухофруктов зарегистрировано не было. Вместе с тем о незаконном ввозе товаров, в том числе и сухофруктов, из Кыргызстана в Казахстан и далее в другие страны ЕАЭС в октябре нынешнего года заявляли власти Казахстана. Поначалу, конечно, имелись в виду китайские товары. Но после усиления контроля на границе между странами неоднократно задерживались как свежие, так и сухофрукты, которые возвращались в Кыргызстан.

По данным статистики, в 2014 году из Таджикистана экспортировано более 100 тыс. тонн сухофруктов, в 2015-м - 72 тыс. тонн, в 2016-м - 56 тыс.178 тонн, в 2017-м – более 28 тыс. тонн, а в 2018-м – всего 19,5 тыс. тонн.

Фото РИА Новости

Эти цифры свидетельствуют о том, что до вступления соседнего Кыргызстана в ЕАЭС, из Таджикистана сухофруктов экспортировалось больше. В августе 2015 года Кыргызстан стал равноправным членом экономического союза и наряду с другими членами ЕАЭС стал пользоваться едиными таможенными платежами между Россией, Беларусью, Арменией, Казахстаном.

Или всё же - приписки?

Однако эксперты EastFruit сомневаются в том, что большой объем кураги из Таджикистана попадает в Кыргызстан, а оттуда уже на рынок РФ. Дело в том, что Кыргызстан также не показывает существенного роста объема экспорта кураги с момента вступления в ЕАЭС. Максимальный экспорт кураги из этой страны составил 3,3 тыс. тонн в 2017 году. Казахстан и вовсе экспортирует менее тысячи тонн этого продукта.

По данным EastFruit, работа крупных российских торговых компаний с таджикскими производителями выявила ряд проблем. В республике отсутствуют промышленные объемы производства по ряду позиций. В Таджикистане насчитывается сотни тысяч мелких хозяйств, что усложняет проведение переговоров.

Ситуация еще больше осложняется тем, что в республике отсутствуют современные логистические центры для хранения и охлаждения продукции перед ее транспортировкой.

Логистика остается главной проблемой поставок таджикских фруктов на российские рынки.

East-fruit.com - информационно-аналитическая платформа для роста плодоовощного бизнеса для всех участников плодоовощного рынка Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы. Проект осуществляется при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и EU4Business, однако публикации на этом сайте не являются официальными материалами данных организаций.

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