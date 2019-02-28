Круглый стол по вопросам налогообложения необслуживаемых кредитов в Душанбе.

Главный специалист Всемирного банка по вопросам финансовой стабильности Фернандо Данкоза высказался за упорядочение необслуживаемых кредитов, отметив тяжелую налоговую нагрузку на кредитные организации.

Об этом он заявил на прошедшем 26 февраля в Душанбе круглом столе по вопросам налогообложения необслуживаемых кредитов.

Фернандо Данкоза подчеркнул необходимость пересмотра налоговой политики страны для устранения существующих проблем в этом направлении, сообщает пресс-служба НБТ.

Он порекомендовал пойти кредитным организациям на уступки в кризисных условиях, что, по его словам, практикуется в большинстве стран мира.

В ходе мероприятия, в котором участвовали руководства НБТ и кредитных организаций, прозвучали различные предложения по сокращению объема необслуживаемых кредитов. В частности, были предложения касательно выставления таких кредитов на торги с использованием мирового опыта, продления и реструктуризации необслуживаемых кредитов.

Согласно Инструкции НБТ «О порядке формирования и использования резерва и фонда покрытия возможных потерь по активам», необслуживаемый кредит – это кредит, основная сумма и (или) проценты которого не погашаются согласно требованиям договора, и такой кредит относится к одной из группы нестандартных, сомнительных и безнадежных кредитов.

Проблемные кредиты

Общий объем проблемных кредитов в банковском секторе Таджикистана на начало нынешнего года составил около 1,9 миллиардов сомони (свыше $200 млн.).

«Просроченная задолженность по ссудам банковской системы и мирофинансовых организаций по состоянию на 1 января 2019 года составила 1854,9 млн. сомони», - сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Объем просроченных кредитов составляет более 21% в кредитном портфеле банковской системы страны: общая сумма кредитных вложений банковской системы на начало нынешнего года превышал 8,6 млрд сомони.

Фото НБТ

Более 31% просроченных кредитов были выданы в национальной валюте, а около 69% - в иностранной валюте.

Объем проблемных кредитов в национальной валюте составляет 578,1 млн сомони, а в иностранной валюте – 1 млрд 276,8 млн сомони.

В течение последнего года размер просроченных кредитов сократился на более 100 млн сомони.

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