Качество ярко розовых батонов таджикской колбасы вызывает сомнение даже у людей очень далеких от пищевой промышленности: цвет продукции совсем ненатуральный, цена – слишком низкая. Мы обратились к независимым экспертам, чтобы разобраться из чего делают таджикскую колбасу и как ее правильно выбрать.
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anonymous2 часа назад
Лучше всего не есть переработанное мясо.