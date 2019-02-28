В 2018 году республика импортировала 446,8 тысяч тонн нефтепродуктов, а также 380,7 тысяч тонн сжиженного газа.
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В 2018 году республика импортировала 446,8 тысяч тонн нефтепродуктов, а также 380,7 тысяч тонн сжиженного газа.
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И что за идиотства комментарии исправлять лучше о проблемах пишите. А проблем такова что мы в глубокой .... и за этой системы так что. Нас .... а мы крепчаем кто умный тот поймет )).
Шакалов и подлиз в нашей стране так много что черт ногу сломит
Непонятно, сначало показываете что мы купили из России 77,6%, Узбекистан-1,3%,Турменистан-8,6% и других стран-12,5% итого 100% где Казахстана вообще нету, а потом дальше говорите что Казахстан на первом место от всего общего объема импорта газа. Где логика?