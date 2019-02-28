Определился соперник вице-чемпиона Таджикистана по футболу - клуба «Худжанд» в раунде плей-офф Кубка АФК-2019. На этой стадии турнира худжандцы встретятся с серебряным призёром чемпионата Туркменистана клубом «Ахал», сообщает Федерация футбола Таджикистана.

На предварительном раунде Кубка АФК-2019 «Ахал» дважды обыграл «Алай» из Кыргызстана (2:1 и 1:0).

Матчи плей-офф Кубка АФК между «Ахалом» и «Худжандом» состоятся 6 и 13 марта. Первая встреча пройдёт в Ашхабаде, а ответная игра – в Худжанде.

Победитель этой пары получит путёвку в групповой этап Кубка АФК-2019 в Центральной зоне, где в квартете «D» сыграет с «Истиклолом» (Таджикистан), «Алтын Асыром» (Туркменистан) и «Дордоем» (Кыргызстан).

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