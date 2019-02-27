С 25 по 27 февраля Интерньюс провел вторую региональную инновационную лабораторию «STORYCRAFT - Innovate. Play. Engage» (ИноЛаб или Лаборатория) для содействия региональному сотрудничеству и совместному производству инновационного медиа-контента на тему предотвращения насильственного экстремизма (ПНЭ).

Во время ИноЛаба десять команд, состоящих из пятидесяти профессионалов в области медиа, гражданских активистов, ИТ-специалистов, экспертов и представителей государственных учреждений с разных стран Центральной Азии, собрались для совместной доработки своих проектов с помощью приглашенных экспертов в области мультимедиа.

Каждая команда состояла из пяти специалистов разных сфер деятельности, которые объединили усилия для укрепления проектных идей необходимыми знаниями, опытом и квалификацией. Участники Лаборатории также получили возможность расширить свои знания в области ПНЭ, что поможет сделать их проекты инновационными и актуальными.

В конце ИноЛаба, независимое жюри выберет до шести самых лучших инновационных медиа-проектов, которым будут выданы суб-гранты до 14 тыс. евро для реализации.

Региональная лаборатория инноваций – это площадка, где специалисты разных сфер деятельности из разных стран Центральной Азии имеют возможность создавать профессиональный контент, изучать новые инструменты подачи информации и приобретать навыки, необходимые для продвижения и поддержания высоких стандартов производства материалов по теме ПНЭ в регионе.

Вместе с этим, на ИноЛабе участники обмениваются опытом, находят единомышленников и просто новых друзей, внося вклад в региональное сотрудничество между медиаспециалистами, экспертами, представителями государственных учреждений и неправительственного сектора.

Вторая региональная лаборатория инноваций проводится в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Интерньюс.

В рамках проекта основное внимание уделяется национальной и региональной работе по предотвращению радикализации ведущей к насилию в Центральной Азии через повышение потенциала и предоставления возможностей для журналистов, гражданских активистов, и медиапрофессионалов.

Проект также нацелен на производство высококачественного медиаконтента и повышение уровня критического медиапотребления представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения, и простых граждан.

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