Рассказываем как, где, за сколько и за какой срок можно получить паспорт.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Рассказываем как, где, за сколько и за какой срок можно получить паспорт.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Парковаться запрещено! Но таджикским чиновникам можно?
Создаем. Играем. Вовлекаем. В Душанбе доработали проекты, на реализацию которых могут выделить до 14 тыс. евро
«Кулябской правде» в Таджикистане исполнилось 75 лет
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились во Вьетнаме
Синоптики: Завтра в Таджикистане погода изменится, будут дожди
Спортивное фехтование в Таджикистане: Есть ли перспектива?
"Язычники, твари, харам": О чем таджикскому политологу рассказал земляк в Америке
ФАО и ЕС оснастили синоптиков Таджикистана телефонами
Индия и Пакистан на грани войны? Чем противостояние двух стран грозит всему миру
Минздрав Таджикистана: Число коррупционеров сократилось
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Гарми4 часа назад
Страна вымогателей.
Imya4 часа назад
Куда правительство смотрит, почему люди (ведь есть и пожилые или же те кто живут в отдаленных частях страны) должны опять же бегать как их заставили прежде (ситуация с оформлением макс 2 сим-карты) и также приобретать сосвем ненужные (если человеку за 70 лет) новые ID пасспорта и плюс к тому же и платить 10 долларов (на тот курс устан НБТ, и почему ценновая политика устанавливается в таких гос услугах с долларах, когда "запрещается" доллар "упомянать"?) ???
Новостройки, дорогие цветы, парки - все хорошо спору нет, но все познается в относительности. А реалия такая - красиво все на улице, "внутри" все также как было прежде. Функциональность 0!
Перерассмотрите вариант ID карточек заново, почему таким путем, очень хитрым, заставляют приобретать причем за 8% от средней зарплаты в месяц пасспорт и тратить время. Немаловажный момент, в этих пасспорт столах всегда будут просить больше чем 10 долларов!!!
Абдалла Imya3 часа назад
+10с. берет фотограф за свою услугу и при получении еще 10с. берет инспектор.
Абдалла4 часа назад
Бизнес и все это. Пластик стоимостью
10$. Смотрите в Кыргызстане такое же сколько стоит. Очуметь...
Омар Хайям Абдалла4 часа назад
У нас такой климат, что все цены раза в 2 или 3 выше на абсолютно все.