Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына началась во вьетнамской столице, передает Associated Press.

Трансляция мероприятия ведется в международном пресс-центре. Переговоры проходят в знаменитом отеле Sofitel Legend Metropole.

Ожидается, что лидеры двух государств проведут здесь короткую встречу тет-а-тет, после чего примут участие в совместном ужине в расширенном составе. Основная же часть переговоров состоится 28 февраля.

Переговоры пройдут в несколько раундов. Встреча в Ханое, как ожидается, будет основана на договоренностях, достигнутых на предыдущих переговорах, прошедших в июне прошлого года в Сингапуре, сообщает ВВС.

"Мы оба рассчитываем на продолжение прогресса, достигнутого в ходе первой встречи в Сингапуре", - написал на этой неделе в "Твиттере" президент США, имея в виду первый саммит в июне прошлого года.

Ожидается, что на переговорах они обсудят перспективы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия.

Прошлая встреча завершилась соглашением, формулировки которого были весьма размыты. Трамп и Ким Чен Ын согласились стремиться к денуклеаризации полуострова, однако не было ясно, что конкретно эти обещания означают.

На этот раз оба лидера осознают, что мир ожидает более осязаемых результатов на переговорах.

Однако Дональд Трамп накануне саммита старался не провоцировать завышенных ожиданий. Он заявил, что не торопится с решением вопроса с ядерным оружием.

"Я не хочу никого торопить. Я просто не хочу, чтобы проводились испытания. Пока испытаний нет, мы довольны", - заявил Трамп.

Ранее Вашингтон заявлял, что Северная Корея должна отказаться от своего ядерного оружия, если Пхеньян хочет добиться снятия американских санкций.

Однако переговоры о северокорейской ядерной программе между Вашингтоном и Пхеньяном затормозились, подробной информации о ядерных объектах Северной Кореи не появилось, а американские санкции так и остались в силе.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.