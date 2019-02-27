Участники турнира по фехтованию в Ташкенте из Таджикистана

Член исполкома Федерации фехтования РТ Азим Якубов рассказал о том, чем сегодня живёт этот вид спорта в Таджикистане.

На днях юные таджикские фехтовальщики приняли участие в первом открытом чемпионате Конфедерации Центральной Азии среди юниоров и кадетов.

Честь сборной республики защитили Мухаммад Аскаршозода (2007 г.р., ученик ср. школы № 58 г. Душанбе), Алиджан Халикдатов (2003 г.р., ученик школы № 1 г. Душанбе) и Сабрина Абдурахманова (2005 г.р.,ученица инновационной гимназии при Технологическом университете).

В турнире темп задали фехтовальщики Узбекистана и Казахстана. Представители других стран региона, в том числе и Таджикистана, остались без медалей. Но учитывая, что этот вид спорта заново возрождается, участие стало для них уже событием.

Президент Федерации фехтования Таджикистана Тура Абдурахмон выразил большую признательность Международной федерации фехтования и её президенту Алишеру Усманову за инициативу организации Конфедерации фехтования Центральной Азии, большую помощь, оказываемую национальным федерациям региона в популяризации и развитии фехтования.

«Так, в Таджикистане за последнее время открыты 5 новых фехтовальных школ», - отметил он.

Идти своим путём

Член исполкома Федерации фехтования РТ Азим Якубов рассказал о том, чем живет сегодня этот вид спорта в Таджикистане.

По его словам, в развитии фехтования Таджикистан решил пойти эволюционным путем – подготовкой детей.

«Потому, что тот опыт, который у нас имеется на сегодняшний день, не имеет перспективу. Лучше займемся подготовкой детей и запланируем в будущем выйти с их помощью на новый уровень», - считает Якубов.

Азим Якубов и президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов

Одна из причин медленного развития фехтования в Таджикистане является бытующее мнение о том, что это не таджикский вид спорта.

«Это глубокая ошибка, - утверждает Якубов. - Вернемся в историю древних таджиков. Была национальная игра калтакбози – фехтование на палках. Я несколько дней посидел в национальной библиотеке и нашел очень интересные факты, которые подтверждают, что фехтовальное искусство – часть таджикской культуры».

Другая проблема упирается в отсутствии места для занятий.

«Мы пока арендуем зал налогового комитета в 46-м микрорайоне столицы, - сообщил Якубов. – Это далеко от центра и волнует родителей юных фехтовальщиков, которые живут в центре города».

В настоящее время, национальная Федерация подготовила два проекта будущего центра на рассмотрение мэру города Рустаму Эмомали.

Азим Якубов также считает, что есть проблемы с тренерскими кадрами. Международная федерация дает возможность на то, что каждый год один тренер из Таджикистана едет на 4-х месячные курсы в Будапешт, в Академию фехтования. На 120 дней учебы требуются около 15 тыс. евро.

«Разумно такой же тренерский сбор провести в Ташкенте, что обходится для нас намного дешевле, - считает Азим Якубов. - На сегодняшний день Федерация фехтования Узбекистана привлекла для подготовки своих спортсменов тренеров из Швеции. Сборы, курсы для тренеров, судей и врачей Центральной Азии теперь могут проходить в Ташкенте и Алматы. Кыргызстан заявил о готовности принять сборы с участием спортсменов Центральной Азии в Иссык-Куле».

Из трех дисциплин фехтования в Таджикистане пока развивается шпага.

«Сабля и рапира чуть сложнее, нужны тренеры», - сообщили в национальной федерации фехтования.

По данным федерации, сейчас в республике функционируют 5 школ фехтования – по две в Душанбе и Кулябе, одна в Турсунзаде. Сейчас идет работа по открытию секции фехтования в Худжанде. Комитет молодежи и спорта Таджикистана обещал открыть группы в детских спортивных школах.

«А пока варимся в собственном соку. Все для развития фехтования делается на энтузиазме и на средства малочисленных спонсоров», - говорит Азим Якубов.

Несмотря на трудности, в национальной Федерации фехтования Таджикистана верят в перспективу этого олимпийского вида спорта в республике.

«Через несколько лет у нас будут обязательно хорошие результаты», - заявляют активисты фехтовального спорта.

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