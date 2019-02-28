Система платежных сервисов «Золотая Корона», получившая в 2018 году лицензию Национального банка Таджикистана, в очередной раз подтвердила свою популярность.

Согласно данным СДП, количество денежных переводов, отправленных c ее помощью из России в Республику, в прошлом году выросло на 11% по сравнению с 2017 годом. При этом более чем в 4 раза увеличилась доля транзакций, осуществленных онлайн. Значит, все больше таджикистанцев, пересылающих деньги на родину, успешно осваивают этот современный способ.

Услуга онлайн-перевода доступна в любое время на сайте или в мобильном приложении и имеет ряд преимуществ: скорость, оформление без посещения офиса, возможность самостоятельно отслеживать статус операции на всех её этапах. Кроме того, настройки приложения позволяют выбрать интерфейс на таджикском языке.

Отправка денежных средств наличными остается по-прежнему актуальной. С этой целью можно обратиться в любой пункт обслуживания «Золотой Короны» и оформить перевод как из России в Таджикистан, так и в обратном направлении.

У получателей тоже не должно возникать проблем. Инфраструктура обслуживания сервиса на территории Республики представлена 1200 пунктами, а участниками системы являются 29 финансовых организаций. Выбрать можно любую удобную точку выдачи, так как все переводы «Золотой Короны» безадресные.

Положительная динамика показателей конкретного сервиса подтверждается ростом популярности систем денежных переводов в целом. Что, в свою очередь, объясняется мощным потоком входящих трансфертов. По данным Центрального банка России, физическими лицами за первые три квартала 2018 года переведено в Таджикистан $1 млрд 938 млн.