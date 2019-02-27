Пакистан срочно приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота. В свою очередь власти Индии закрыли воздушное пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар, сообщает РБК.
В частности, самолет Boeing 767 Национальной авиакомпании (НАК) «Узбекистон хаво йуллари», вылетевший 27 февраля из столицы Узбекистана в индийский город Амритсар, был вынужден вернуться в Ташкент, сообщает ИА "Фергана".
Сегодня ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство Индии. Пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих.
Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.
Сейчас территория разделена на зоны. Индия и Пакистан управляют разными частями региона, также небольшой его частью управляет Китай.
Обострение между двумя странами может отразится на всем мире: обе страны обладают ядерным оружием, и любое новое столкновение между ними получает новое измерение.
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