Подразделение корпоративных решений компании Huawei, в рамках Mobile World Congress 2019 в Барселоне, провело презентацию на тему «Создание совершенного интеллектуального мира связи». Представленная компанией цифровая платформа, в основе которой лежат облачные технологии, позволяет компаниям оптимизировать внедрение информационно-коммуникационных решений, повышающих эффективность бизнес-процессов в эпоху цифровой трансформации.

В ходе мероприятия подразделение Huawei Enterprise представляет свои ведущие решения и четыре флагманских продукта для предприятий в трех выставочных зонах: «Цифровая платформа» (Digital Platform), «Доступ из любой точки» (Ubiquitous Connectivity) и «Повсеместный интеллектуальный сбор и обработка данных» (Pervasive Intelligence). Подразделение Huawei Enterprise также провело саммит по цифровой трансформации различных отраслей, на котором собрались представители логистических, железнодорожных, финансовых, авиационных компаний и организаций, а также представители направления «умный город».

Цифровая платформа Huawei Enterprise создает фундамент для цифрового мира

В процессе цифровой трансформации предприятия надеются систематически повышать сервисную и операционную эффективность в эпоху перемен, преодолеть препятствия на пути к интегрированию данных для повышения эффективности бизнес-процессов и внедрения новых технологий, а также реализовать новые бизнес-модели и конкурентные предложения.

Президент подразделения Huawei Enterprise Янь Лида (Yan Lida) рассказывает об интеграционном потенциале платформы Huawei Digital Platform Huawei

«Сейчас цифровая трансформация предприятий, экономики и всего общества создает как огромные возможности, так и новые задачи. Полагаясь на свой более чем десятилетний опыт в области цифровой трансформации, компания Huawei подтвердила, что цифровизации можно достигнуть только при условии полной интеграции цифрового и физического миров.

Опираясь на эту идею, мы запускаем Huawei Digital Platform для предприятий – это единственная платформа, способная горизонтально интегрировать новые ИКТ, в том числе облако, искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, конвергентную связь, видео и ГИС, а также вертикально подключить устройства, периферию, сеть и облако. Это интегрированная, интеллектуальная и наследуемая платформа. Начиная предприятиями и заканчивая малым и средним бизнесом и стартапами – платформа Huawei Digital Platform помогает компаниям стать сильнее и выйти на новый уровень, а также воспользоваться преимуществами адаптивного внедрения новых технологий. Huawei Digital Platform станет фундаментом для цифрового мира и создаст успешную экосистему», – сказал президент подразделения Huawei Enterprise Business Group Янь Лида (Yan Lida).

Три выставочных зоны и четыре флагманских решения демонстрируют потенциал платформы, связи, и интеллектуального сбора и обработки данных

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне подразделение Huawei Enterprise демонстрирует четыре флагманских продукта в трех выставочных зонах – «Цифровая платформа», «Доступ из любой точки» и «Повсеместный интеллектуальный сбор и обработка данных». Помимо своих ведущих передовых технологий, например, решений и продуктов на базе технологии искусственного интеллекта, а также своей взаимовыгодной и надежной экосистемы, Huawei Enterprise представляет варианты использования искусственного интеллекта в городской транспортной системе и розничной торговле.

Цифровая платформа: В этой зоне показано, как такие передовые цифровые технологии, как облако, Интернете вещей и СХД all-flash интегрируются в цифровую платформу Huawei Digital Platform для обеспечения интеграции данных, бизнес-взаимодействия и адаптивного внедрения новых технологий, что, в конечном счете, ускоряет цифровую трансформацию предприятия. Здесь представлена серия самых быстрых в мире All Flash СХД OceanStor Dorado , в том числе устройства среднего и высокого ценового диапазона, позволяющие ускорить цифровую трансформацию в финансовой, промышленной и нефтяной отраслях, а также новое базовое решение OceanStor Dorado3000 V3. Кроме того, подразделение Huawei Enterprise демонстрирует цифровую платформу умного города, интегрирующую интернет вещей, большие данные, географические данные, видео и конвергентные коммуникации для более интеллектуального управления городом, повышения качества коммунальных услуг и развития отрасли.

В этой зоне показано, как такие передовые цифровые технологии, как облако, Интернете вещей и СХД all-flash интегрируются в цифровую платформу Huawei Digital Platform для обеспечения интеграции данных, бизнес-взаимодействия и адаптивного внедрения новых технологий, что, в конечном счете, ускоряет цифровую трансформацию предприятия. Здесь представлена серия , в том числе устройства среднего и высокого ценового диапазона, позволяющие ускорить цифровую трансформацию в финансовой, промышленной и нефтяной отраслях, а также новое базовое решение OceanStor Dorado3000 V3. Кроме того, подразделение Huawei Enterprise демонстрирует цифровую платформу умного города, интегрирующую интернет вещей, большие данные, географические данные, видео и конвергентные коммуникации для более интеллектуального управления городом, повышения качества коммунальных услуг и развития отрасли. Доступ из любой точки и его возможности показывает CloudEngine16800 – первый в мире коммутатор для ЦОД на базе искусственного интеллекта. Он повышает вычислительную мощность ИИ с 50% до 100%, увеличивает IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду) хранилища данных на 30% и обеспечивает производительность коммутатора, превышающую среднее значение по отрасли в пять раз. На стенде также представлено новое решение LAN Wi-Fi 6, обновленное для всех сценариев в 2019 г. Самое эффективное в отрасли Wi-Fi решение включает первую в мире коммерческую точку доступа Wi-Fi 6 и самое обширное портфолио решений Wi-Fi 6, в которое входят AP7650 (умная антенна) для офисов, AP7060DN (IoТ-карта) для розничной торговли, и AP8660 (тройные радиочастоты) для образования. Оно уже было запущено в Бюро образования района Пудун, Шанхай (Shanghai Pudong Education Bureau) и в «беспроводном умном кампусе» (Wireless Smart Campus) Фуданьского университета в Китае.

и его возможности показывает Он повышает вычислительную мощность ИИ с 50% до 100%, увеличивает IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду) хранилища данных на 30% и обеспечивает производительность коммутатора, превышающую среднее значение по отрасли в пять раз. На стенде также представлено новое решение LAN Wi-Fi 6, обновленное для всех сценариев в 2019 г. Самое эффективное в отрасли Wi-Fi решение включает и самое обширное портфолио решений Wi-Fi 6, в которое входят AP7650 (умная антенна) для офисов, AP7060DN (IoТ-карта) для розничной торговли, и AP8660 (тройные радиочастоты) для образования. Оно уже было запущено в Бюро образования района Пудун, Шанхай (Shanghai Pudong Education Bureau) и в «беспроводном умном кампусе» (Wireless Smart Campus) Фуданьского университета в Китае. Повсеместный интеллектуальный сбор и обработка данных: в этой зоне демонстрируется, как камеры серии Huawei X – первые в мире программно-определяемые камеры – обеспечивают повсеместный интеллектуальный сбор и обработку данных за счет определения сценариев по требованию, самоанализа и адаптивного обучения на базе сценариев. Здесь также можно познакомиться с общей ИИ-стратегией компании Huawei и ИИ-возможностями каждого решения, в том числе вычислениями на базе искусственного интеллекта, ИИ-процессорами серии Huawei Ascend и популярными гетерогенными вычислительными компонентами. Сила ИИ-функционала Huawei отражена в разнообразии вариантов использования в различных отраслях для многочисленных бизнес-сценариев.

Объединяя усилия с пионерами цифровой трансформации

Подразделение Huawei Enterprise предложило клиентам и партнерам из различных отраслей поделиться передовыми наработками в области цифровой трансформации. Представляя широкий спектр точек зрения и сценариев, Huawei Enterprise стремится помочь своим клиентам создать адаптивную и интеллектуальную основу, чтобы стать участниками цифровой бизнес-революции, а также вдохновить на разработку новых вариантов использования.

Логистика: DHL и Huawei совместно разработали революционное мульти-сценарное решение Smart Logistics Solution на базе IoT-технологий Huawei для повышения эффективности логистических операций, а также содействия трансформации всего сектора логистики.

и Huawei совместно разработали революционное мульти-сценарное решение Smart Logistics Solution на базе IoT-технологий Huawei для повышения эффективности логистических операций, а также содействия трансформации всего сектора логистики. Ж/Д: Austrian Federal Railways ( ÖBB ) расширяют свое сотрудничество с Huawei, предлагая более высокое качество, повышенную эффективность и постоянное совершенствование услуг на базе технологий связи Huawei, идя в авангарде развития железнодорожной отрасли в Европе.

расширяют свое сотрудничество с Huawei, предлагая более высокое качество, повышенную эффективность и постоянное совершенствование услуг на базе технологий связи Huawei, идя в авангарде развития железнодорожной отрасли в Европе. Финансы: Huawei и DBS Bank ускоряют цифровую трансформацию сектора финансовых услуг, эффективно используя функционал интеллектуального сбора и обработки данных.

ускоряют цифровую трансформацию сектора финансовых услуг, эффективно используя функционал интеллектуального сбора и обработки данных. Авиация: Huawei и Turkish Airlines делают авиационный сектор интеллектуальнее за счет технологий связи.

делают авиационный сектор интеллектуальнее за счет технологий связи. Умный город: Huawei и Сардиния в Италии используют цифровую платформу для развития умного города.

Huawei Enterprise стремится дать каждой организации доступ к цифровым технологиям для создания совершенного интеллектуального мира в разных отраслях – в государственном секторе, секторах финансовых услуг, энергетики, транспорта, промышленности и др. В настоящий момент 211 компаний из списка Fortune Global 500, в том числе 48 из первой сотни, и более чем 700 городов по всему миру выбрали Huawei Enterprise своим партнером в области цифровой трансформации.

Выставочный стенд Huawei Enterprise – C21 and C31 в зале 7 Fira Gran Via. Более подробную информацию о цифровой трансформации отраслей можно найти по ссылке: http://carrier.huawei.com/en/events/mwc2019/huawei-digital-transformation-of-industries-summit

О компании Huawei

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 180 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

Более подробная информация на сайте: www.huawei.com