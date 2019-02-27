В Душанбе скончался один из упавших при строительстве мечети рабочих: все дни после трагедии он находился в реанимации.

При падении 60-летний Давлатшо Юсупов, уроженец района Рудаки, получил разрыв печени, сообщили "АП" в Национальном медицинском центре.

Второй строитель продолжает оставаться в реанимации, однако состояние его здоровья у врачей не вызывает опасений.

"Один из строителей, упавших со строительных лесов на стройке Центральной мечети Душанбе, поступил к нам в очень тяжелом состоянии и умер минувшей ночью, не приходя в сознание", - сказал "АП" заместитель главврача больницы Сулаймон Табаров.

Он отметил, что врачи делали все возможное, чтобы спасти рабочего.

Состояние других пострадавших на стройке строителей, по его словам, оценивается врачами как стабильное.

В понедельник, 25 февраля, примерно в полдень произошло ЧП на строительстве самой крупной в регионе мечети: с большой высоты упали 9 строителей. Они были доставлены в больницу с различными травмами. Один строитель, получивший незначительные ранения, от госпитализации отказался, а восемь были госпитализированы, причем двое были помещены в реанимацию Национального медицинского центра.

Они не помнят, как все произошло

Мы вчера побывали в больнице и поговорили с пострадавшими строителями. Трое из них находятся в отделении травматологии, и нас к ним допустили.

Они не помнят, как все произошло, а соблюдаются ли там меры безопасности вовсе не говорят.

"Это случилось утром, когда рабочих на стройке было не так много. Мы как обычно, по строительным лесам поднялись на купол. Все случилось так быстро, что я так и не понял, как сломалась конструкция, и мы оказались на земле", - рассказал Саидато Саидаброров, который при падении повредил ногу.

Саидато Саидаброров Asia-Plus

Его коллега, Рахматшо Исломов, также получивший легкую травму, добавил, что рабочие упали примерно с 30-35 метров. "Когда сломалась конструкция, мы сначала упали на нижние яруса, и только потом оказались на земле. Это спасло нас от более тяжелых последствий", - считает он.

Третий пострадавший, Баракатулло Саъдуллоев был прооперирован минувшей ночью. Отвечать на вопросы он отказался.

Между тем, нам не удалось увидеться с тремя другими пострадавшими, которые были доставлены в отделение нейрохирургии, но врач отделения сообщил "АП", что их состояние удовлетворительное.

Дело возбудили

Между тем, прокуратура Душанбе возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статье 190 (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) УК Таджикистана, стало известно "АП" в Генпрокуратуре.

Рахматшо Исломов Asia-Plus

Эта статья, если нарушение повлекло причинение тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью человека, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от четырехсот до восьмисот показателей для расчётов или ограничением свободы до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, повлекшее за собой по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы тот же на срок.

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