В столичном кинотеатре «Ватан» 25 февраля состоялась премьера фильма «Сайёра ранг иваз мекунад», снятого на киностудии «Сугдсинамо» в жанре мелодрамы и триллера.
На столичную премьеру пришло много молодых людей, несмотря на то, что ранее фильм уже был показан в кинотеатре "Кайхон" в Душанбе, и в прошлом году - в Худжанде.
В картине снялись такие известные актеры, как Курбони Собир, Тахмина Раджабова, Дилбар Сулаймонова, Тагоймурод Розиков, Нурулло Хакназаров, Хуршед Мустафоев, Умар Алиев и другие.
Главная героиня Сайёра живёт очень скромно с матерью и сестрёнками. Хуршед и Сайёра любят друг друга и у них большие планы на будущее, но им мешает Мурод. Вдруг Сайёра становится убийцей…
Съемки фильма проходили в городе Худжанд и в районе Деваштич при поддержке исполнительного органа государственной власти Согдийской области. Фильм посвящен теме воспитания и обучения детей.
По словаам продюсера картины Дилошуба Орифзода, на сьемки фильма было потрачено 450 тысяч сомони, и пока "фильм не отработает те деньги, которые на него были потрачены, на дисках его не будет". Картина будет показана в кинотеатрах по всем регионам Таджикистана.
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Новости5 часов назад
Если фильм хороший, он как правило в течение недели отбивает затраченные на его съёмку средства.