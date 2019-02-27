АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

- В Гиссаре пройдут матчи 2-го тура Кубка Федарции футбола в группе «Б». Встречаются:

11:00 – «Гулистон» – «Хулбук», 14:00 – «Истиклол» – «Куктош».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –27 ФЕВРАЛЯ

2008 - Указом президента РТ министерство сельского хозяйство и охраны природы преобразовано в министерство сельского хозяйства и образован комитет по охране окружающей среды при правительстве РТ.

2017 - В Душанбе прибыл президент России Владимир Путин. По итогам переговоров с Эмомали Рахмоном было подписано 6 документов о сотрудничестве.

2018 - Футбольные лиги Таджикистана и Кыргызстана подписали в Душанбе Меморандум о сотрудничестве.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ФЕВРАЛЯ

1933 - Родился Заслуженный деятель культуры Таджикистана Абдурахмон Рахимов.

1941 - Родился доктор филологических наук, профессор, государственный деятель Абдунаби Сатторзода.

1963 – Родилась писательница Гули Зард.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 9-14 тепла, в горах ночью 11-16 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 22-27 мороза, местами до 33-38 мороза, днем 5-10 мороза, местами до 13-15 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 9-14 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, местами до 12-17 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 мороза, днем 0-2 тепла.