Компания Tcell приняла участие в мероприятии «День открытых дверей» в Таджикском Государственном университете права, бизнеса и политики в городе Худжанд. В «День открытых дверей», Tcell поздравил абитуриентов, показавших наилучшие результаты на предварительном тестировании, а также анонсировал подарок для студентов университета. С марта 2019 года, доступ к обучающему внутреннему порталу университета станет абсолютно бесплатным для студентов!

Поддержка сферы образования – одна из стратегических целей компании Tcell. Tcell проводит собственные и поддерживает многие крупные образовательные проекты, в том числе и для корпоративных клиентов в сфере образования, таких как ТГУ ПБП. Tcell стремится повысить Интернет-грамотность подрастающего поколения, научить полезным способам использования сети для развития и самообразования, развивать инновационный потенциал, используя современные технологические возможности.

Портал Таджикского Государственного университета права, бизнеса и политики представляет собой внутренний ресурс, на который каждый студент имеет доступ по уникальному логину. На портале студенты узнают самую важную информацию о жизни университета: научные статьи и материалы, расписание занятий, рейтинги студентов и преподавателей, табель успеваемости, новости университета. Также, здесь можно пройти тесты для подготовки к экзаменам и зачетам, и пользоваться личной почтой.

В марте этого года, Tcell откроет бесплатный доступ к данному учебному порталу для студентов, являющихся абонентами компании. Таким образом, все образовательные ресурсы и материалы станут еще доступнее, и студенты смогут еще активнее участвовать в образовательном процессе и развивать портал, дополняя и улучшая его, создавая собственный контент.

Tcell анонсировал открытие бесплатного доступа к образовательному порталу университета на «Дне открытых дверей» - мероприятии, которое ТГУ ПБП проводит ежегодно. В этом году, в этот день университет посетили более 800 абитуриентов – выпускников средних школ городов и районов Худжанд, Истиклол, Исфара, Бустон, Б.Гафуров, Спитамен, Мастчох, Зафаробод, Джаббор Расулов и Ашт, которые планируют продолжить обучение в данном университете.

Абитуриенты смогли ознакомиться с достижениями различных факультетов университета, а также принять участие во встрече с ректором университета, представителями Министерства образования и науки страны и Департамента образования области. Также в этот день прошел конкурс для абитуриентов, где они могли проверить свои знания, изучив вопросники в Национальном центре тестирования при Президенте Республики Таджикистан. Самые талантливые и подготовленные абитуриенты, набравшие высшие балы, получили мотивирующие подарки от университета и от компании Tcell.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.