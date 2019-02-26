В Австралии присяжные признали 77-летнего кардинала Джорджа Пелла виновным в сексуальном насилии, совершенном по отношению к двум мальчикам.
Кардинал Джордж Пелл – самый высокопоставленный католический священник, признанный виновным в преступлении такого рода, передает ВВС.
Суд признал, что Пелл совершил насильственные действия в отношении двух мальчиков из хора в комнатах собора в Мельбурне в 1996 году. Кардинал свою вину не признал.
Вердикт был вынесен еще в декабре 2018 года, но до сих пор о нем не сообщалось по юридическим причинам.
Приговор Пеллу должен быть оглашен в среду. Его адвокаты обещают подать апелляцию.
Как казначей Ватикана 77-летний кардинал является одним из самых влиятельных церковных иерархов. Его часто описывают как третьего по рангу в Римской католической церкви.
Судебные заседания по его делу в прошлом году проводились дважды, поскольку первый состав жюри не смог вынести решение.
Вторая судебная коллегия единогласно осудила Пелла за сексуальные действия в отношении 16-летних юношей.
В суде было заявлено, что в 1996 году, когда Пелл первый год служил архиепископом собора в Мельбурне, он обнаружил мальчиков в одном из помещений собора после мессы. Он обвинил их в том, что они пили вино для причастия, и принудил каждого из мальчиков к совершению непристойных действий.
Суд заслушал показания одного из пострадавших. Другой жертвы уже нет в живых.
Присяжные отклонили утверждения адвоката Пелла о том, что обвинения беспочвенны и являются плодом фантазии жертв.
Католическая церковь во всем мире в последние годы столкнулась с целой чередой обвинений, связанных с сексуальным насилием со стороны священников и утверждениями, что Ватикан пытался утаить эти случаи.
Дело Пелла привлекло к себе огромный интерес на фоне попыток папы Франциска разобраться с этими скандалами, в частности путем проведения четырехдневного саммита на прошлой неделе.
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