На президента США Дональда Трампа подала в суд бывшая сотрудница его избирательного штаба Алва Джонсон за то, что он пытался поцеловать ее против ее воли.

Как утверждает Джонсон, инцидент произошел после завершения одного из предвыборных мероприятий Трампа во Флориде в августе 2016 года, пишет The Washington Post.

По ее словам, будущий президент схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы, однако она успела отвернуться, из-за чего поцелуй пришелся на угол ее рта.

Джонсон отмечает, что это произошло при небольшом количестве свидетелей из числа участников кампании.

The Washington Post сообщает, что двое из упомянутых в иске свидетелей заявили, что не видели ничего подобного.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в официальном комментарии назвала обвинения «абсурдными».

«Этого никогда не было, и это прямо противоречит многочисленным свидетельствам очевидцев», - написала она.

Дональда Трампа неоднократно обвиняли в домогательствах и неподобающем отношении к женщинам. Ни к каким юридическим последствиям для политика это не приводило.

Джонсон - единственный обвинитель, выступивший с тех пор, как Трамп вступил в должность.

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