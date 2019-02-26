В рамках инициативы президента - «300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшения инвестиционного климата», в Таджикистане за 10 месяцев планируют снизить налоговую нагрузку на представителей частного сектора.

Уже разработан проект постановления правительства (с планом мероприятий к нему), направленный на оказание государственной поддержки частному сектору.

Поддержка осуществляется в рамках предложения президента Таджикистана провести 300 дней реформ.

Ожидается, что проект будет принят до конца текущего месяца, и в начале марта начнется уже процесс реализации плана мероприятий.

«Мы постараемся провести реформу, оказывая государственную поддержку предпринимателям и улучшая до определенной степени инвестиционный климат. Тем более, мы имеем такой опыт. Если помните, мы уже проводили 200 дней реформы, примерно 10 лет назад», - сказал на прошлой неделе журналистам глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода.

Глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода. Asia-Plus

За счет деятельности частного сектора формируется 70% ВВП и до 85% доходной части государственного бюджета республики.

Что планируют?

По данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, в течение последующих 10 месяцев этого года запланировано множество различных мероприятий.

Например, ожидается серьезное усовершенствование законодательства. В частности, намечено упростить недропользование для частного сектора и расширить участие предпринимателей в конкурсах по государственным закупкам.

Планируется разработать закон о специальных промышленных зонах, будут внесены поправки в законодательные акты, которые дадут дополнительные льготы производителям промышленной продукции и экспортерам.

Будет разработана программа развития ремесленничества на 2020-2021 годы, программа развития государственно-частного партнерства на 2019-2024 годы и национальная стратегия повышения финансовой грамотности предпринимателей.

В городах и районах страны намечается развитие предпринимательства посредством создания бизнес-инкубаторов, внедрением единого окна.

В планах реформирование разрешительной системы, так, например, решено сократить количество разрешительных документов с нынешних 74 до 56 единиц, а численность проверок бизнеса (кроме производственного бизнеса, который и так освобожден от всех видов проверок, - ред.) будет сокращена на 10%.

Также запланированы мероприятия по оказанию помощи в разработке бизнес-проектов и поиску путей их реализации, в особенности для новообразованных субъектов предпринимательства, а также привлечения молодежи и женщин к предпринимательской деятельности.

Ожидается запуск специального интернет-портала «Business to business». Портал позволит решить проблему эффективного и недорогого маркетинга/поиска нужной информации. С помощью этой системы можно будет легко найти производителей тех или иных товаров, выгодно продать свою продукцию, найти «правильного» партнера для совместных инвестиционных проектов, прорекламировать собственные услуги или просто выйти на нужную информацию о зарубежных рынках.

И, наверное, самое важное, в планах есть анализ налоговой нагрузки, существующей в стране. По возможности её будут снижать.

В Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом говорят, что с окончательным текстом плана мероприятий можно будет ознакомиться только после принятия правительством постановления.

Непосильные налоги

Представители частного сектора, с которыми нам удалось поговорить, жалуются на существующие в стране условия для ведения бизнеса, а некоторые, на полное их отсутствие.

Если с крупным бизнесом в стране всё более-менее понятно, малым и средним предпринимателям приходится сталкиваться с различными сложностями: главным образом жизнь им усложняют сотрудники налоговых и других многочисленных проверяющих органов.

Налоговую нагрузку они считают слишком тяжелой, из-за чего многие скрывают свои реальные доходы, а некоторые вынуждены давать «на лапу» инспекторам, чтобы отстали.

Эксперты оправдывают подобные действия предпринимателей желанием «как-то сохранить свое дело».

«Предприниматель разорится за несколько месяцев, если будет указывать свои реальные доходы и платить по ним налоги. Поэтому он вынужден скрывать большую часть своих доходов. Думаю, от этих высоких налоговых ставок бюджет страны скорее проигрывает, чем выигрывает», - считает независимый экономист.

Он рекомендует властям облегчить налоговое бремя предпринимателей, а также упростить законодательство, вплоть до установления единого налога. «Было бы хорошо, если бы все налоги бизнесом зачислялись на единый счет, а налоговики сами уже разделяли платежи», - считает специалист.

Он заключил, что снижение налоговых ставок обязательно приведет к резкому увеличению численности предпринимателей, а, соответственно, росту доходов бюджета.

Снизить налоговую нагрузку на предпринимателей неоднократно призывали международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк и МВФ. Однако эти призывы ничего не изменили, и Таджикистан все еще находится среди девяти стран с самой высоким налоговым бременем на бизнес.

Удельный вес налогов и взносов в прибыли компаний в Таджикистане составляет 67,3%, что более чем в два раза выше среднего значения по странам Центральной Азии и Восточной Европы (32,8%), говорится в рейтинге Paying Taxes-2019. Данный рейтинг ежегодно подготавливается аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers совместно с ВБ.

Для сравнения с соседними странами: налоговая нагрузка в Кыргызстане равна 29%, в Казахстане - 29,4%, в Узбекистане – 32,1%, а в России – 46,3%.

Более высокая налоговая ставка, чем в Таджикистане авторами исследования зафиксирована только в восьми странах мира: Коморские острова – 219,6%, Аргентина – 106%, Эритрея – 83,7%, Боливия – 83,7%, Экваториальная Гвинея – 79,4%, Центрально-Африканская Республика – 73,3%, Колумбия - 71,9%, Афганистан – 71,4%.

Главный налоговик не согласен

Председатель Налогового комитета Нусратулло Давлатзода скептически относится к подобному рода рейтингам, и призывает не верить их составителям.

Председатель Налогового комитета Нусратулло Давлатзода

«Ежегодно международными институтами составляются рейтинги по налогам, в прошлом году было на наше удивление объявлено, что общая налоговая нагрузка в Таджикистане составляет 67%, - сказал на днях журналистам Давлатзода. - Не понятно, какие предприятия рассматривались ими, производственные или же непроизводственные. Мы относимся к этому рейтингу с сомнением», - отметил он.

А налоги, по его мнению, в Таджикистане по сравнению с другими странами, не высоки. В любом случае, подчеркнул Давлатзода, создана межведомственная рабочая группа, которая занимается выявлением способов поддержки предпринимателей, в том числе предоставлением налоговых послаблений.

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