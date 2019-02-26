Радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов переданы Таджикистану в соответствии с имеющимися договоренностями между президентами России и Таджикистана о поставках таджикистанской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи.

Поставленное на сумму более $9 млн имущество включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны Таджикистана, сообщает официальный сайт Минобороны России.

Передача упомянутой продукции военного назначения осуществляется в рамках выполнения Программы модернизации национальных вооруженных сил.

Российская сторона рассматривает указанную Программу модернизации в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника России в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы.

Поставленное вооружение повысит оборонный потенциал таджикистанских вооруженных сил и будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности, говорится в сообщении.

Как сообщили "АП" в оборонном ведомстве Таджикистана, церемония передачи состоялась 25 февраля с участием руководящего состава министерств обороны двух стран.

Напомним, что Россия за последние три года поставила в Таджикистан вооружения на сумму $140 млн.

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