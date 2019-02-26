Солдат срочной службы погранвойск ГКНБ Таджикистана Мансур Наврузов приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство лейтенанта Муносиба Олимбекова. Об этом «АП» сообщили в военной прокуратуре Таджикистана.

Приговор военного суда в Хорогском гарнизоне был вынесен 25 февраля. Пограничник был признан виновным в убийстве лейтенанта Муносиба Олимбекова и в попытке незаконного пересечения госграницы Таджикистана с Афганистаном.

ЧП, которое закончилось убийством офицера, произошло 7 декабря прошлого года на погранпосту вблизи города Хорог. Лейтенант Муносиб Олимбеков, замначальника погранпоста, скончался от нескольких выстрелов, сделанных 19-летним солдатом Наврузовым.

Солдат Мансур Наврузов на процессе заявил, что конфликт между ним и офицером возник из-за мобильного телефона.

«Лейтенант Олимбеков забрал мой мобильный телефон и дал пощечину. Я пришел в ярость и выстрелил в него», - сказал солдат.

После убийства офицера Наврузов попытался незаконно пресечь границу и перейти в Афганистан, но сослуживцы уговорили его вернутся на заставу.

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