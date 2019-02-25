10-летний Самир Абдураpзаков выступил в шоу детских талантов «Лучше всех» на Первом канале. Он сыграл отрывок из пьесы «Детский уголок» французского композитора Клода Дебюсси.
Считается, что произведение очень сложное и не предназначено для исполнения детьми.
Однако, Самир с легкостью сыграл пьесу, а также импровизировал с музыкой из мультфильма "Крокодил Гена" (1969г.).
Напомним, юный таджикский пианист сын известного таджикского пианиста Ниссора Абдураззакова. Несмотря на свой возраст он уже известен в музыкальных кругах.
Играть Самир начал с пяти лет и у него несомненно есть талант. Для того, чтобы выучить новую мелодию, Самиру нужно всего 10 дней, в то время как профессиональные исполнители тратят на это до трех месяцев.
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Проходимец5 часов назад
Прекрасно! Молодец!
Вот только жаль, что наши ребята, должны уехать отсюда, чтобы добиться успеха.
Только он не таджик. Он швед.
Неравнодушный 5 часов назад
Безусловно мальчик талантлив . Всего наилучшего в его надеюсь долгой карьере .
Но А+ или автор статьи где вы увидели хотя бы одно упоминание о Таджикистане во время его выступление ? Про Швецию , Гётеборг и шведский язык слышал , отец его то что учился в Ташкенте слышал , а где про Таджикистан упомянули то ? То что в предыдущей статье от имени его отца писали что везде подчеркивается что он таджико-шведский пианист я по крайней мере не увидел .
Он может быть этническим таджиком но никак не таджикским пианистом (к сожалению )
Алишер7 часов назад
Извините меня, но в передаче ни слова не было о том, что он таджик или из Таджикистана. Даже отец упомянул про консерваторию Ташкента, но про Таджикистан нечего не сказал. А мальчик гордился что он из Швеции и по швецки говорит.