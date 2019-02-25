42-й международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Дуйшонкула Шопокова прошел во Дворце спорта имени Кожомкула 20-24 февраля.
В нем приняли участие почти 200 спортсменов из России, Беларуси, Таиланда, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.
Всего были разыграны 13 комплектов медалей среди мужчин и женщин.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, сборную Таджикистана в этом турнире представляли 10 спортсменов.
В итоге, победителями таджикской команды стали в весовой категории до 64 кг у женщин Шоира Зулкайнарова, в весе до 63 кг среди мужчин Баходур Уманов, завоевавшие золотые медали. Серебро в весе до 69 кг в копилку сборной выиграла Идимох Холова. А в самой тяжелой весовой категории (свыше 91 кг) Сиёвуш Зухуров стал бронзовым призером.
В общекомандном зачете сборная Таджикистана заняла 4-е место среди 13 стран, при этом опередив Казахстан (5-е место) и Узбекистан (6-е место) .
Первые три места заняли боксеры сборных команд России, Кыргызстана и Таиланда.
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