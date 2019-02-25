В Кыргызстане в пилотном режиме планируют запустить государственное регулирование цен на лекарства и медицинские изделия. Об этом 25 февраля сообщило издание 24.Kg.

Коснутся они только тех препаратов, которые возмещают по Дополнительной программе ОМС и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне. Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект постановления об утверждении временных правил формирования цен и наценок.

Консультант по лекарственной политике Минздрава страны Жылдыз Жумагулова заявила, что государство не регулировало цены в аптеках более двадцати лет.

«Потому что защищали бизнес, в том числе и фармацевтический», - пояснила консультант. В 2017 году были приняты поправки в законодательство, позволяющие Минздраву регулировать цены на те лекарства, которые упомянуты в основном и дополнительном списках гарантированных препаратов. В 2018 году была создана рабочая группа по подготовке реализации новой политики. Теперь министерство подготовило проект правил формирования цен.

Всего регулированию подлежат цены примерно 400 препаратов. Оптовые и розничные наценки на них не должны будут превышать 15-20%.

«Конечно, фармкомпании могут потерять прибыль. Но все должно быть в разумных пределах. Мы провели анализ и выяснили, что на многие лекарства в Кыргызстане идет сильная накрутка, причем чем дешевле препарат, тем выше наценка. Мы встречались со всеми крупными поставщиками. Они отнеслись с пониманием к нововведениям», — пояснила Жумагулова.

Глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев подчеркнул, что сейчас цены некоторых препаратов в три-четыре раза превышают стоимость производства. В первую очередь это касается тех лекарств, которые выпускают монополисты, — иммуносупрессоров для людей с трансплантированными органами, препаратов для онкобольных.

Основным закупщиком лекарств из списка гарантированных является государство. Госрегулирование позволит снизить цены как минимум на 50-70% и увеличить объем закупок почти вдвое. При этом Султангазиев посетовал, что представители фармбизнеса используют все доступные механизмы, чтобы задержать введение госрегулирования.

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