Эпоху противостояния между таджиками нужно окончательно завершить в 2019 году. Начиная с 2020 года должен начаться новый этап, новая эпоха развития Таджикистана в формате национального согласия, укрепления положительного международного имиджа республики. Всем таджикистанцам необходимо объединиться и сконцентрироваться на осуществлении четвертой стратегической цели нашего государства.

Сегодня мир живет в эпоху глобализации, которая имеет как положительную, так и отрицательные стороны. В особенности, когда речь идет о такой глобальной проблеме как распространение идеологии экстремизма и религиозного радикализма. Многие страны мирового сообщества, используя различные методы, инструменты и с учетом собственных военных, политических и экономических возможностей борются с этой глобальной угрозой.

Республика Таджикистан, также находится в центре внимания мировых идеологических центров экстремизма и религиозного радикализма. При этом важно напомнить, что наша страна уже в течение нескольких десятилетий противостоит угрозам, которые исходят от различных экстремистских и религиозно – радикальных организаций. Конечно, на этом пути Таджикистан достиг определенных успехов и возможно имел неудачи. Руководство Таджикистана, борясь с проявлениями экстремизма и религиозного радикализма, преследовало и преследует только одну цель - обеспечения безопасности граждан нашего государства и сохранение мира и стабильности в Таджикистане.

Мы прошли сложный этап становления нашей государственности – от конфликта к постконфликтному периоду и, наконец, достижения полного мира на нашей земле. После достижения мира, в Таджикистане постепенно начала формироваться новая политическая культура. Мы - та часть населения, которая поддерживают правительство и те, кто считает себя оппозицией по отношению к ней, научились в постконфликтный период сосуществовать вместе. Был налажен диалог между властью и теми, кто считал себя политической оппозицией и политический ландшафт нашего общества не подвергался влиянию негативных тенденций.

Однако, как показала современная история развития нашего государства, в постконфликтный период не все противоречия бывших политических оппонентов были разрешены. Возможно, в какой момент, диалог между разными политическими силами в таджикском обществе ослаб и в результате, часть представителей оппозиционных групп оказалась за рубежом. Возникает вопрос, как же такое могло произойти? Дать ответь на этот вопрос довольно сложно, но я хотел бы попытаться ответить на вышеуказанный вопрос.

Два полюса

Мировая политическая практика показывает, политический баланс в том или ином обществе держится за счет противостояния двух полюсов политической элиты - так называемых «ястребов войны», которые все возникшие проблемы решают силовым методом и так называемых «голубей мира», которые решение проблем в обществе видят через призму конструктивного диалога и мирных переговоров.

Эту тенденцию можно наглядно увидеть на примере противостояния политических элит стран Запада, особенно в США. Я думаю, что несколько лет назад в Таджикистане произошел именно этот случай, когда нарушился баланс между двумя полюсами таджикской политической элиты и развивать конструктивный диалог с политическими оппонентами официальной власти более было невозможно.

Однако сегодня политический ландшафт Таджикистана трансформируется и уровень политической культуры политических игроков, также постоянно оптимизируется. Это происходит потому что политическая элита начинает ориентироваться на принципы прагматизма и реальной политики. Именно благодаря действию таких прагматиков правительству Таджикистана, путем создания благоприятных условий, удалось вернуть на родину более 50 ключевых и несколько сот рядовых членов различных экстремистских и религиозно-радикальных групп. Эти граждане получили возможность реинтегрироваться в таджикское общество.

На мой взгляд, современная политическая элита Таджикистана, начинает осознавать, что будущее Таджикистана зависит от консолидации всех прогрессивных сил нашей страны. Я думаю, что можно не любить ту или иную власть в стране, но не любить Родину невозможно. Патриотизм, на мой взгляд, является особенностью менталитета таджиков. Представители нашей нации, вне зависимости от религиозной, политической и социальной принадлежности, все без исключения любят свою Родину, наш любимый дом - Таджикистан. Это относиться как к сторонникам официальной власти, так и к её политическим оппонентам, таким как например Шарофиддин Гадоев.

Деятельность этого человека в странах Европы вызывает неоднозначную реакцию. Также сложно дать оценку причинам, обстоятельствам и фактам его возвращения в Таджикистан. Но, нам ли об этом судить? Поводов и мотивов для возвращения на Родину много. Как показывает политическая практика, длительная и бесперспективная оппозиционная деятельность может изнурить любого политика и дать ему повод для осознания своих ошибок.

В этом контексте, закономерно возникает следующий вопрос: является ли возвращение таджикских политических оппонентов нынешней власти большим и позитивным событием для жизни Таджикистана? Безусловно да. Я лично буду приветствовать того человека или ту политическую группу, которые способны обеспечить мир и стабильность в моей страны. Если возвращение наших политических оппонентов будет способствовать обеспечению безопасности моей страны, то я приветствую это событие. Я уверен абсолютно в том, что возвращение любого таджикского оппозиционера в Таджикистан - это еще один шаг в сторону обеспечения мира на таджикской земле.

Нужна поддержка

Жертвами экстремистских и религиозно-радикальных идеологий являются сотни других таджикистанцев, которые сейчас за рубежом примкнули к экстремистским и религиозно-радикальным организациям. Исходя из этого, мы должны помочь этим жертвам вернуться домой, реабилитировать и реинтегрировать их в наше общество. Таджикская политическая элита сегодня, пытается выработать стратегию и механизмы оказания помощи этим жертвам экстремистских и религиозно-радикальных идеологий.

Но, у нас в Таджикистане мало опыта в этом направлении. И мы будем рады любой консультативной или иной помощи в этой сфере от наших надежных партнеров - США, Германии, Великобритании и Франции. Эти страны были рядом с нами в самый тяжелейший период нашей страны и всегда оказывали помощь в укреплении нашей безопасности и восстановлении нашей экономики. Их неоценимая и бескорыстная помощь оказывается Таджикистану до сих пор. И мы очень благодарны за это нашим западным партнерам.

Сейчас как никогда важно, чтобы в Таджикистане выработанный механизм добровольного возвращения и реабилитации жертв экстремистских и религиозно-радикальных идеологий усовершенствовался. Было бы прекрасно, если США и ЕС смогли бы найти возможность поддержать нас в этом нашем устремлении.

Совершенно очевидно, что наша молодая республика нуждается в укреплении верховенства закона в стране, неукоснительного соблюдения прав человека. Некоторые неразрешенные проблемы в этой области в Таджикистане, на мой взгляд, связаны с тем, что Таджикистан все еще нуждается в консультативной и иной помощи для их устранения. Таджикистан твердо хочет, и стремиться перенять этот опыт ведущих демократий мира в вопросах верховенства права и соблюдения прав человека. Я убежден в том, что нам предстоит еще много научиться у наших западных партнеров. Поэтому в этой сфере для нашей страны необходим трансфер знаний и технологий из ЕС и США.

Таджикистану также нужна помощь мирового сообщества в борьбе с проявлениями экстремизма и религиозного радикализма в нашем обществе. Да, сейчас мы из-за нехватки опыта, боремся с этими проявлениями в Таджикистане силовыми методами, так как другого опыта у нас фактически нет. Но, сейчас в нашем обществе все больше понимают, что необходимо использовать иные методы и средства борьбы с этими угрозами. Нужно научиться проводить профилактические мероприятия для борьбы с этими явлениями.

Я также думаю, что сейчас в Таджикистане нужно открыть много специализированных центров помощи жертвам экстремистских и религиозно-радикальных идеологий, где им будет оказана психологическая, правовая и другая необходимая помощь. И в этом деле мы надеемся на поддержку наших зарубежных партнеров. Так как, мы граничим с неспокойным Афганистаном, то наше общество, возможно, будет регулярно подвергаться угрозе распространения экстремистских и религиозно-радикальных идеологий и ее жертвами могут оказаться граждане Таджикистана.

Таджикистан готов к диалогу со странами ЕС по вопросу возвращения тех людей, которые осознали свою ошибку и хотят прекратить свое членство в рядах экстремистских и религиозно радикальных групп. Возможно, они уже осознали свою ошибку, но не знают, как вновь можно вернуться в нормальную жизнь. Я думаю, что сегодня таких людей, которые как Гадоев Ш., хотели бы вернуться в Таджикистан, очень много.

Международные организации могли бы сейчас, оказать помощь таджикистанским жертвам экстремистских и радикально-религиозных идеологий и ускорить процесс их добровольного возвращения в Таджикистан. Но, однако, как показывает практика, некоторые иностранные круги сознательно поддерживают деятельность различных таджикских экстремистских и религиозно-радикальных групп.

Но для чего, для каких целей? Я убежден, что определенные деструктивные силы, которые находятся за пределами Таджикистана, как бы они не старались, не смогут использовать малочисленные таджикские экстремистские и религиозно-радикальные группировки для дестабилизации Таджикистана.

Сегодня современный мир уже находиться в состоянии «новой холодной войны» и её показателями являются война в Сирии, конфликт в Украине, Брексит, односторонний выход США из Договора о РСМД, торговые войны между Китаем и США и т.д. Сегодня под влиянием «новой холодной войны» вновь формируются военно- политические блоки и «блоковое мышление». Страны мира, в зависимости от своих национальных интересов, объединяются вокруг традиционных центров силы – США, Россия и Китай. Военно- политическая конфронтация сегодня, в основном, идет не между отдельными странами, а между различными военно-политическими блоками, которые созданы США, Россией и Китаем.

Сегодня уже невозможно будет организовать «новый Майдан» в какой определенной стране. Эпоха «цветных революций» закончилась. Ярким примером подтверждения этого факта, является нынешняя ситуация в Венесуэле, которая устояла перед «цветной революцией». В этом контексте, нужно отметить, что геополитическая архитектура в Центральной Азии, которая объединена, де факто в один военно-политический блок с Россией, сейчас сконструирована таким образом, что она может выстоит перед любыми попытками «цветных революций».

Поэтому лидерам таджикских экстремистских и религиозно-радикальных организаций, которые находятся за пределами Таджикистана, нужно трезво оценить геополитическую обстановку вокруг Таджикистана и понять, что им ни сегодня, ни через 10 или 20 лет не удастся дестабилизировать Таджикистан. Второй очаг постоянных военно-политических конфликтов в Центральной Азии никому не нужен. Особенно он не нужен Китаю и России, для которых наш регион является ключевым элементом в реализации их геоэкономических проектов. К тому же, мировое сообщество и так уже устало от хронического афганского конфликта.

«Эпоху противостояния нужно завершить»

Сегодня создав условия для возвращения жертв экстремистских и религиозно радикальных идеологий, таджикские политики-прагматики конструируют новую парадигму взаимоотношений между официальной властью и оппозиционными группами. На мой взгляд, они ясно дают понять, что в Таджикистане позиция таджикских «ястребов войны» постепенно ослабевает.

В мышлении значительной части представителей таджикской политической и интеллектуальной элиты, сегодня все больше доминирует осознание того факта, что уже нужно закрыть ту старую страницу истории, в которой таджики конфликтовали между собой. Межтаджикская конфронтация тормозит развитие нашей страны. Я думаю, что эпоху противостояния между таджиками нужно окончательно завершить в 2019 году. Было бы прекрасно, если бы Европейский Союз, международные организации, особенно ОБСЕ, сейчас оказали содействие в прекращении межтаджикской конфронтации и возвращению наших граждан на Родину.

Я абсолютно уверен в том, что большинство таджикистанцев желает, чтобы с 2020 года начался абсолютно новый этап, новая эпоха развития нашей страны в формате национального согласия, роста социально ориентированной экономики и укрепления положительного международного имиджа Таджикистана. На мой взгляд, в ближайшие десятилетие всем таджикистанцам необходимо объединиться и сконцентрироваться на осуществлении четвертой стратегической цели нашего государства - индустриализации страны.

Мне думается, что современная политическая элита Таджикистана начинает делать первые шаги в деле разрешения межтаджикского противостояния, так как создаются условия для добровольного возвращения на Родину многих политических оппонентов и их реинтеграции в общество.

Бывшие члены экстремистских и религиозно-радикальных групп, обладая определенными контактами среди своих бывших единомышленников, могут стать своеобразным связующим мостом между нынешней политической элитой Таджикистана и таджикскими оппозиционными группами за рубежом. Все бывшие члены экстремистских и радикально-религиозных групп, которые осознав свои ошибки, добровольно возвратились в Таджикистан, сейчас имеют также хорошие шансы и возможности, для запуска механизма разрешения противостояния между официальным Таджикистаном и его политическими оппонентами.

Современные международные отношения развиваются в формате постоянного диалога. Диалог сегодня является главным инструментом международной политики. Умелое использование этого инструмента может разрешить многие конфликты и противоречия между странами, политическими группами и нациями. Именно поэтому, на мой взгляд, оппозиционер Гадоев Ш. вел диалог с МВД РТ, с различными службами РФ и стран ЕС и т.д. Политики-прагматики всегда так поступали и поступают.

Я осмелюсь предположить, что именно умение вести диалог с своими идейными оппонентами, позволили многим жертвам экстремистских и религиозно-радикальных идеологий осознать свой ошибочный путь в политике и вернуться на Родину. Добровольное возвращение бывших членов экстремистских и религиозно-радикальных групп на Родину, сегодня становится тенденцией. Хочется надеется, что и другие идейные оппоненты официального Таджикистана найдут в себе мужество признать свой ошибочный путь и добровольно вернуться к себе на Родину. Я думаю, что они также, как и все население Таджикистана заинтересованы в сохранении политической стабильности и экономического процветания Таджикистана. Насилие - не наш метод.

В завершении хочу отметить, что на пути нашего политического и экономического развития не все и не всегда проходило гладко. Были и успехи, и неудачи. Но каждый раз, благодаря истинным патриотам Таджикистана, наша страна преодолевала все кризисы. Я верю в то, что мы, таджикистанцы, объеденные нашей искренней любовью к Таджикистану, сможем понять и простить друг друга, устранить все противоречия и открыть новую страницу в истории развития нашего государства.

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