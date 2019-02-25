В Шугнанском районе ГБАО обезврежены несколько волков, которые за последний месяц средь белого дня совершили нападения на людей. От атаки волков, в частности, пострадали маленькие дети.

Еще в январе волки в дневное время суток напали на 5-летнего ребенка из селения Даштак, который расположен в 9 километрах к востоку от административного центра ГБАО – города Хорога. Мальчика удалось спасти и доставить в областную больницу с множественными ранениями, сообщили «АП» местные жители.

Через некоторое время волки напали на 30-летнего сотрудника милиции, который вечером выходил из дома. Его также удалось спасти прибежавшим на помощь соседям. Этот случай тоже произошел в селении Даштак Шугнанского района.

Несколько дней назад звери днем атаковали 6-летнего мальчика в соседнем селении Сипинз.

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Подоспевшие родственники в буквальном смысле вырвали ребенка из пасти волков, который в настоящее время находится с ранениями в больнице.

В связи с этим местные правоохранительные органы совместно с охотничьей фирмой организовали операцию по обезвреживанию этой обезумевшей стаи, в которой местные жители насчитали более 10 волков.

На днях охотникам удалось обезвредить 3 волков, еще двум волкам, которые были ранены, удалось сбежать.

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