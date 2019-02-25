Число жертв многолетнего конфликта в Афганистане продолжает расти. По данным Миссии ООН в этой стране, в прошлом году было убито рекордное число мирных афганцев: 3 804 человека, включая 927 детей. Они стали жертвами как вооруженных группировок, так и правительственных войск, говорится на сайте ООН.



Согласно собранной ООН информации, число афганцев, погибших в прошлом году – на 11 процентов больше, чем в предыдущем 2017-м. Погибли 3 804 человека, включая 927 детей. На 5 процентов увеличилось количество раненых – увечья получили 7 189 человек.



«Данные доклада, которые были тщательно проверены, рисуют тревожную картину», - заявил руководитель Миссии ООН по содействию Афганистану, Специальный представитель Генерального секретаря Тадамичи Ямамото. Он назвал неприемлемым то, что афганцы подвергаются таким страданиям.



В докладе Миссии (МООНСА) говорится, что две трети пострадваших стали жертвами вооруженных групп, в ключая Талибан и ИГ. Однако гражданское население страдает и в результате дейтсий правительственных сил и и поддерживающей их коалиции.



Причиной роста убитых и раненых в ООН считают всплеск терактов, совершаемых смертниками из вооруженных групп, а также увеличение числа пострадавших от воздушных бомбардировок и разведывательных операций проправительственных сил.



«Конфликт в Афганистане уносит огромное число жизней мирных жителей и и имеет долгосрочные физические и психологические последствия для бессчисленного количества афганцев», - сказала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.



«Меня особенно потрясло то, что в этом году было убито рекордное число детей», - добавила Бачелет и напомнила о том, что в результате нападений на школы и медицинские учреждения тысячи детей уже стали инвалидами на всю жизнь.



За последнее десятилетие в Афганистане были убиты более 32 000 гражданских лиц и порядка 60 000 получили ранения и увечья.



«Пора положить конец этой… трагедии», - заявил Ямамичи Тадамото. – Единственный способ защитить гражданское население – это прекратить боевые действия, добавил ООН и призвал сделать все возможное, чтобы установить в стране мир.

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