Агентство по борьбе с коррупцией недавно в очередной раз назвало здравоохранение одной из самых коррумпированных сфер в Таджикистане. Сами медики и эксперты считают, что в этой проблеме виновато государство, которое хронически не решает проблем отрасли.

Все последние годы власти в лице Агентства по борьбе с коррупцией называют таджикскую медицину одной из самых коррумпированных сфер. Вот последнее сообщение: в прошлом году Агентство раскрыло 108 коррупционных преступлений, которые совершили наши медики.

Коррупционером №1, по данным Антикоррупции, стала банковская сфера – в 2018 году здесь было совершено 305 фактов коррупционных преступлений. На втором месте - местные органы госвласти (232 коррупционных преступления). На третьем месте – сфера здравоохранения. На четвертом с 96 преступлениями – сфера образования.

Почему врачи берут взятки?

- Если коротко, то главная причина - это низкая зарплата, - говорит бывший сотрудник Минздрава. - Сейчас зарплата врача в госучреждениях всего 800-1000 сомони, у медсестры 500-600, санитарки – 400. Как прожить на эти деньги? Тем более, специалисту, потратившему на учёбу 5-7 лет своей жизни...

Вторая причина, по мнению эксперта, отток профессиональных кадров, которые были вынуждены уехать за пределы республики:

- Их места нередко занимают полуграмотные, беспринципные молодые специалисты, случайные люди, в основном, с периферии. В третьих - низкий уровень грамотности населения страны, которое не знает своих прав.

Не знает, например, что услуги родильных домов по оказанию помощи при родах абсолютно бесплатны. Такими же бесплатными являются медицинские услуги детям до трех лет, еще целый ряд льгот на получение медицинских услуг, которые указаны в постановлении Правительства РТ № 600.

Интересно, что в частных медицинских клиниках фактов коррупции нет или почти нет. Там врачи более сознательные? Или просто у «частников» более грамотные менеджеры, которые смогли правильно построить работу?

Медицинское страхование. То, что государство обещало сделать, но так и не сделало

Эксперты медицинской отрасли считают, что главный виновник коррупции в сфере здравоохранения и образования – само государство. Когда правительство закладывает в бюджет заведомо низкие зарплаты, оно изначально понимает, что для того, чтобы выжить врачи будут вынуждены брать недостающие для своего существования деньги с пациентов.

Таким образом, важнейшая часть решения проблемы коррупции – обеспечение специалистов отрасли зарплатой, на которую люди могут прожить. Но это только часть решения проблемы.

Другая часть – проведение реформы отрасли, о которой правительство говорит уже более 10 лет. В частности, введение системы медицинского страхования, которая бы покрывала базовые потребности людей в медицинском обслуживании. И здесь есть большая проблема.

Еще в 2008 году парламент страны принял Закон «О медицинском страховании». Этот закон определяет правовые, социальные, организационные и финансовые основы обязательного и добровольного медицинского страхования в Таджикистане. Также внедрение медицинского страхования предусмотрено и в Национальной стратегии охраны здоровья населения РТ на период 2010–2020 годов.

Десять лет назад правительство попыталось начать реформу здравоохранения, но сразу её приостановило, поняв, что новая система не продумана до конца.

В августе 2010 года в Закон были внесены изменения, согласно которым внедрение медстрахования должно было начаться в январе 2014 года. Затем оно было отложено до 2017 года, а потом его снова отложили, теперь уже до 2022 года.

Одна из основных причин того, почему все не случилось, заключается в том, что при составлении закона разработчики предварительно не определили источники и размеры финансирования Фонда обязательного медстрахования (ФОМС), считают эксперты.

Как рассказал «АП» в своем интервью в ноябре прошлого года министр здравоохранения республики Насим Олимзода, для успешного внедрения закона нужно четко определить процедуру, каким образом Минфин будет перечислять бюджетные средства в Фонд обязательного медстрахования за неработающее население и как будет осуществляться контроль за перечислением бюджетных средств.

- То есть в ФОМС должны быть установлены чёткие механизмы для недопущения снижения финансирования здравоохранения при введении ОМС, - говорил тогда глава Минздрава. - Одним из важных условий реформы является также постепенное увеличение расходов бюджета на здравоохранение.

Откуда взять деньги на реформу?

- В Таджикистане количество работающего населения не способно качественно обеспечить финансирование государственных социальных программ, в том числе ОМС, а потому у нас проблемы медицинского страхования нужно решать по-другому, - считает юрист, кандидат экономических наук Насридин Шаропов.

По его мнению, средства для этих целей можно брать из отчислений в фонд социальной защиты населения.

- Нужно определить размер средств от 25 процентов социальных платежей от фонда оплаты труда, направляемых работодателем в ФСЗН, которые будут использоваться для финансирования обязательного медстрахования работающих граждан, а также их несовершеннолетних детей, - говорит юрист.

Также, по его словам, необходимо подготовить проект Закона «Об обязательном медицинском страховании», в котором вменить в обязанность работодателю страховать своих работников и несовершеннолетних членов их семей (детей) в страховых организациях, выбирая для них соответствующие программы медицинской помощи. При этом уменьшить для работодателя часть соцплатежей, направляемых им в ФСЗН.

Что это даст? Предлагаемый вариант, по мнению Шаропова, делает подконтрольными уплачиваемые работодателем в страховую компанию страховые взносы по ОМС, так как здесь работодатель и страховщик на основе заключенного договора заинтересованы в целевом использовании страховых взносов и приобретают право взаимоконтроля.

- Например, здесь исключается использование страховых взносов работодателя для оказания медицинской помощи неработающей части населения, оплата больничных листов по фиктивным документам и т.п. Кроме всего прочего, предлагаемый вариант даст работодателю возможность дополнительно за свой счет (за счет своей прибыли) усилить страховой полис для своих работников по более действенным, то есть качественным программам оказания медицинской помощи. Так как средства, выделяемые по программе ОМС, могут быть недостаточными для покрытия всего спектра медицинской помощи, - считает эксперт.

Для неработающей части населения, по мнению юриста, нужно оставить действующую систему здравоохранения:

- Для тех слоев населения, которые в силу определенного физического состояния и других обстоятельств не в состоянии заботиться о себе, медицинская помощь осуществляется за счет госбюджета. Такая задача во всех странах была и остается задачей государства.

Как прожить на зарплату в 800 сомони? Рассказывают врачи

- Я окончил Мединститут в Душанбе в 1985 году, - рассказывает семейный врач одной из поликлиник города Душанбе. - Врачебную деятельность начал в Пенджикенте. Тогда учителя и врачи были в почете, их труд ценился. Зарплаты хватало, так что никто у больных дополнительную оплату не просил. У нас были замечательные врачи: работая вместе с ними, мы получали бесценный опыт. И главное, тогда медицина для населения была бесплатной, и это тоже было одной из причин, того, что никто денег ни у кого не просил.

Сейчас зарплата врача 800 – 1000 сомони, медсестры 500-600 сомони, санитарки – 400. Еще с нас часто собирают деньги: то на «общую кассу», то на подписку газет, журналов, «на комиссию», на посадку деревьев, на праздники и еще на многое другое. И как при этом жить, и обеспечивать семью? Вот и приходится намекать больным, чтобы они «помогли, чем могли». Мне все это противно, но другого выхода пока не вижу. Думаю, низкая зарплата это основная причина коррупции в медицине. Вроде каждые два-три года бюджетникам поднимают зарплату на 10-15 процентов, но цены на рынке растут намного быстрее.

- В первые годы после института я работала в Раште, - вспоминает врач городской больницы. - Мы выполняли свою работу честно, думая, в первую очередь, о здоровье больных. Тогда отношение врачей к больным, как и больных к врачам – было очень хорошим. Потому что деньги не играли большой роли в этих отношениях.

На свадьбах, других мероприятиях врачи всегда были желанными и почетными гостями. Раньше говорили – хорошего врача народ кормит. Действительно, так и было. Денег мы ни у кого не просили, но люди сами в благодарность приносили прямо домой – кто мешок картошки, кто ящик фруктов. А когда нам с мужем власти выделили участок для строительства дома и стройматериалы, весь народ села, методом хашара, за неделю построили нам этот дом. Даже на питание строителей нам не пришлось тратить средств. Соседские женщины каждый день приносили горячие лепешки, шурбо, плов, курутоб, вспоминает доктор.

Сейчас хорошего врача народ уже не кормит, потому что людям самим нелегко. Но что делать нам? Многие наши коллеги, отличные врачи уехали в другие страны, где и условия работы хорошие, и зарплата высокая. Нам же остается жить на низкую зарплату и надеяться на то, что благодарный больной после выздоровления оставит на столе некоторую сумму.

- Я согласна, действительно, есть врачи, которые открыто занимаются вымогательством, но их не так много. Большинство же врачей живут очень скромно. И это видно хотя бы по тому, как они живут, какие у них квартиры, на чем они ездят, как одеваются, а потом сравните с условиями жизни работников других ведомств.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Мы не являемся специалистами в сфере здравоохранения и не можем знать, как её правильно реформировать. Но мы знаем, что многие страны мира, и не только развитые и богатые, смогли успешно провести такую реформу. Очевидно, этот опыт нужно изучить и нам, и решать проблему на уровне правительства. Это будет правильнее, чем обвинять в коррупции работников самой благородной профессии.

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