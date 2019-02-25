Консалтинговое агентство Interbrand провело исследование с целью выяснить, как менялась стоимость бренда 15 крупнейших мировых компаний за последние 19 лет.

По итогам работы они создали небольшой видеоролик, сообщает портал ITC.ua.

"В одном видео длительностью чуть меньше 6 минут показаны стремительный взлет Google и Apple, закат Nokia и другие трансформации рынка, произошедшие за последние 19 лет", - говорится в сообщении.