Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов 23 февраля посетил Центр автоспорта МВД Туркменистана, где ему подарили велосипед, названный «Rowaç» («Ровач») с нанесенным на раму названием. Девизом 2018 года в Туркменистане был объявлен слоган «Туркменистан – Родина процветания» («Türkmenistan – rowaçlygyň Watany»).
В центре Бердымухамедов осмотрел новый спортивный автомобиль Nissan, "на котором после необходимых приготовлений продемонстрировал мастерство опытного гонщика, показав высокий класс в дрифте", – передает туркменское госинформагентство "Хроника Туркменистана".
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