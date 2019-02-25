Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом расширил Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства.

Данный список был подготовлен в начале прошлого года после объявления двухлетнего моратория на проверку деятельности производственников. В целом в него вошли 1930 субъектов предпринимательства.

Предполагалось, что включенные в реестр юридические лица и индивидуальные предприниматели-производственники будут освобождены от проверок, кроме плановых проверок Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ, Национального банка Таджикистана, Счетной палаты РТ, Налогового комитета при правительстве Таджикистана.

В начале нынешнего года указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона были внесены поправки в закон РТ «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах», согласно которым производственники в течение двух лет освобождаются от любых проверок, в том числе от проверок вышеуказанных госструктур.

Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства после внесения этих поправок расширен на 43 субъекта: в настоящее время в нем фигурируют 1973 предприятия и предпринимателей.

Мораторий касается не всех фигурантов Реестра

Министр промышленности и новых технологий Заробиддин Файзуллозода в середине февраля сообщил «АП», что не все субъекты предпринимательства, которые входят в Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства, освобождены от всех видов проверок.

«Некоторые субъекты, входящие в этот реестр, занимаются предоставлением услуг, а освобождаться будут только те предприятия, которые производят продукцию», - пояснил министр.

До этого во время принятия нижней палатой парламента поправки в закон «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах» глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода сказал, что проверить деятельность производственников возможно только в случае, если поступит жалоба относительно качества выпускаемой продукции и ущемлении прав потребителей.

Кто вошел в Реестр?

В опубликованный Госкомитетом по инвестициям и управлению госимуществом Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства больше всего фигурируют предприятия по выпуску пищевых продуктов и напитков – около 500 субъектов.

Наблюдается в списке также сравнительно большое присутствие предприятий по производству неметаллической минеральной продукции, текстильных предприятий, предприятий добывающей промышленности, производителей печатной продукции (издательства).

Кроме того, в список вошли следующие предприятия:

- по переработке металла (кроме производства машин и оборудования)

- по производству кокса и нефтеочистительной продукции

- по выпуску резиновых и пластмассовых изделий

- по выпуску и подаче электроэнергии и газа, водоснабжение

- по производству одежды

- по производству мебели

- по разведению породистых животных, семеноводство и выращивание саженцев

- коконоводческие

- по производству электродвигателей, генераторов и трансформаторов

- по выпуску изделий из древесины (кроме мебели)

- машиностроение

- по переработке кожи и производству кожаных изделий

- по производству бумаги и бумажных изделий

- металлургическая промышленность

- по вторичной переработке лома и металлических отходов

- по производству радио и телеоборудования

- по производству медицинского оборудования, оптики и часов

- по производству автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Примечательно, что в список производственников включено также множество субъектов, которые занимаются ремонтом мебели, оборудования, техники и бытовых приборов и так далее.

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