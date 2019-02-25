Нападающий национальной сборной Кыргызстана по футболу, 29-летний Турсунали Рустамов подписал контракт с вице-чемпионом Таджикистана футбольным клубом «Худжанд».

О трансфере форварда сборной Кыргызстана объявил вице-чемпион Таджикистана, которому 6 и 13 марта предстоит провести матчи плей-офф Кубка АФК-2019 против победителя пары «Алай» (Кыргызстан) — «Ахал» (Туркменистан).

Турсунали Рустамов свою профессиональную футбольную карьеру начинал в кыргызском клубе «Кара-балта». Рустамов выступал за ряд кыргызских команд, среди которых: «Шер», «Алга», «Дордой» и «Алай».

Турсунали Рустамов ранее в 2014 году выступал уже в «Худжанде». Последним клубом игрока была бишкекская «Алга».

На Кубке Азии-2019 в ОАЭ Турсунали Рустамов провел три матча за сборную Кыргызстана и отличился одним забитым голом.

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