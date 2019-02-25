Дар деҳаи Оби Канапои ноҳияи Айнии вилояти Суғд чор навраси аз 14 то 16-сола зери яхпораи обанбор монда, ба ҳалокат расиданд.
Фоҷеае, ки бар асари он наврасон ба ҳалокат расиданд, рӯзи 23 феврал, тахминан соатҳои 18 рух додааст.
Ҷасади наврасоне, ки аз сардӣ ба ҳалокат расидаанд, пас аз чанд соат аз зери об берун оварда шуд. Тавре аз вазорати корҳои дохилӣ ба “Азия-Плюс” хабар доданд, ҷасади фавтидагон рӯзи якшанбе ба хок супорида шудааст.
Обанборе, ки наврасон дар он ҳалок шудаанд, 6 метр чуқурӣ дошта рӯйи он ях баста будааст. Ҳангоме, ки наврасон дар рӯйи ях бозӣ мекарданд, он шикастааст ва онҳо зери об рафтаанд.
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