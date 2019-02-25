Президент Таджикистана в воскресенье, 24 февраля, поучаствовал в кампании по озеленению Дангаринского района Хатлонской области. В преддверии весны глава государства посадил несколько яблонь в новом саду, об этом сообщает пресс-служба президента.
В мероприятии также приняли участие садоводы, фермеры и местные жители.
В новом яблоневом саду, общая площадь которого составит 100 гектаров, будут посажены саженцы привезенные из Краснодарского края России.
Напомним, что в Дангаринском районе в 2018 году под руководством главы государства был возведен другой сад площадью 100 гектаров. На его территории было высажено 4 вида яблонь.
После участия в мероприятии президент провел отдельную встречу с местными жителями, во время которой обсудил с ними подготовку к 30-летию независимости республики.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
"Зеленая книга" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм"
В Ашхабаде глава представительства Coca-Cola покончил с собой, - СМИ
Нападающий сборной Кыргызстана по футболу выступит за «Худжанд»
В Душанбе начал курсировать новый автобусный маршрут
Юные таджикские футболисты не смогут выступить на чемпионате мира в Перу
Один из перекрестков в центре Душанбе закроют для движения на десять дней
Четверо подростков в районе Айни погибли в ледяном водоеме
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 25 февраля 2019 года
Как набрать 100 тысяч подписчиков в таджикском Инстаграм и зарабатывать на этом
5 признаков того, что таджикская весна близко
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста