Президент Таджикистана в воскресенье, 24 февраля, поучаствовал в кампании по озеленению Дангаринского района Хатлонской области. В преддверии весны глава государства посадил несколько яблонь в новом саду, об этом сообщает пресс-служба президента.

В мероприятии также приняли участие садоводы, фермеры и местные жители.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /9

В новом яблоневом саду, общая площадь которого составит 100 гектаров, будут посажены саженцы привезенные из Краснодарского края России.

Напомним, что в Дангаринском районе в 2018 году под руководством главы государства был возведен другой сад площадью 100 гектаров. На его территории было высажено 4 вида яблонь.

После участия в мероприятии президент провел отдельную встречу с местными жителями, во время которой обсудил с ними подготовку к 30-летию независимости республики.

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