Комиссия делегатов Международной федерации футбола (ФИФА) приняла решение перенести чемпионат мира по футболу среди игроков до 17 лет, сообщает пресс-служба организации.

Мировое первенство 2019 года должно было принять Перу, однако в ходе визитов на места проведения турнира и встреч с Федерацией футбола страны делегаты ФИФА обнаружили многочисленные проблемы в подготовке инфраструктуры и организации логистики.

«ФИФА приняло решение перенести чемпионат мира, в Перу он проводиться не будет. Организация выражает благодарность Федерации футбола Перу и властям страны за приложенные усилия и за готовность провести турнир в будущем. В ближайшее время ФИФА рассмотрит альтернативные варианты проведения чемпионата мира», — говорится в сообщении.

Решение провести мировое первенство среди юношеских команд в Перу, было принято в марте 2018 года. Конкурирующая заявка Руанды была отклонена по причине обнаружения проблем с логистикой. Согласно календарю соревнований, турнир должен пройти в период с 5 по 27 октября 2019 года. Действующим чемпионом мира является сборная Англии.

Напомним, юношеская сборная Таджикистана по футболу, руководимая главным тренером Зайниддином Рахимовым, на чемпионате Азии-2018 в Малайзии выиграла серебряные медали и завоевала путёвку на чемпионат мира-2019.