Перекресток на пресечении проспекта Рудаки и улицы Карамова (район Аграрного университета Таджикистана) будет закрыт для движения автотранспорта до 5 марта, об этом сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил соответствующим столичным структурам во время строительных работ на вышеназванном участке дороги организовать движение транспорта, особенно общественного, по объездным улицам.

По поручению, мэра на ремонтируемом участке соответствующие структуры обязаны обеспечить беспрепятственное движение машин скрой помощи, милиции и противопожарной службы.

ОГАИ УМВД города Душанбе поручено обеспечить движение транспорта по параллельным улицам, обеспечить безопасность дорожного движения и граждан.