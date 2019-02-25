Перекресток на пресечении проспекта Рудаки и улицы Карамова (район Аграрного университета Таджикистана) будет закрыт для движения автотранспорта до 5 марта, об этом сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

12:38 30 января

Жители Таджикистана отремонтировали за свой счет 605 км дорог в 2018 году

Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил соответствующим столичным структурам во время строительных работ на вышеназванном участке дороги организовать движение транспорта, особенно общественного, по объездным улицам.

По поручению, мэра на ремонтируемом участке соответствующие структуры обязаны обеспечить беспрепятственное движение машин скрой помощи, милиции и противопожарной службы.  

ОГАИ УМВД города Душанбе поручено обеспечить движение транспорта по параллельным улицам, обеспечить безопасность дорожного движения и граждан.

 