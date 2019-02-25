Четверо подростков, которым было от 14 до 16 лет, провалились под лед в местном водоеме в кишлаке Оби Канапо Айнинского района Согдийской области.

Трагедия, в которой погибли дети, произошла в субботу, 23 февраля, примерно в 18 часов.

Тела детей, которые скончались от переохлаждения, удалось извлечь из воды лишь через несколько часов. Их похоронили в воскресенье утром, об этом «АП» сообщил источник в МВД республики.

Местный водоем, глубиной шесть метров покрылся коркой льда. Дети играли на нем, вдруг лед пошел трещинами и четверо подростков ушли под воду. Их спасти не удалось.