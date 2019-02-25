Четверо подростков, которым было от 14 до 16 лет, провалились под лед в местном водоеме в кишлаке Оби Канапо Айнинского района Согдийской области.
Трагедия, в которой погибли дети, произошла в субботу, 23 февраля, примерно в 18 часов.
Тела детей, которые скончались от переохлаждения, удалось извлечь из воды лишь через несколько часов. Их похоронили в воскресенье утром, об этом «АП» сообщил источник в МВД республики.
Местный водоем, глубиной шесть метров покрылся коркой льда. Дети играли на нем, вдруг лед пошел трещинами и четверо подростков ушли под воду. Их спасти не удалось.
"Зеленая книга" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм"
В Ашхабаде глава представительства Coca-Cola покончил с собой, - СМИ
Нападающий сборной Кыргызстана по футболу выступит за «Худжанд»
В Душанбе начал курсировать новый автобусный маршрут
Эмомали Рахмон высадил новый яблоневый сад в Дангаре
Юные таджикские футболисты не смогут выступить на чемпионате мира в Перу
Один из перекрестков в центре Душанбе закроют для движения на десять дней
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 25 февраля 2019 года
Как набрать 100 тысяч подписчиков в таджикском Инстаграм и зарабатывать на этом
5 признаков того, что таджикская весна близко
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста