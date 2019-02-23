Ранее на денежных знаках были надписи на казахском и русском языках, а новый дизайн предполагает использование только государственного языка.

С казахстанской валюты — тенге — исчезнут надписи на русском языке. Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. Об этом говорится в Указе Президента Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Согласно новой концепции, в дизайне тенге можно использовать казахский орнамент или его составные части, портреты выдающихся деятелей республики, а также географические места и архитектурные памятники Казахстана. Использование надписей на иностранных языках запрещается.

Надписи на иностранных языках допускаются только «в дизайне инвестиционных и коллекционных монет», отмечается в указе.

На национальной валюте Казахстана, которая находится в обороте в настоящее время, есть надписи на русском.

В Конституции Казахстана закреплено, что русский язык употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским. Но статус государственного языка в республике имеет только казахский.