С казахстанской валюты — тенге — исчезнут надписи на русском языке. Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. Об этом говорится в Указе Президента Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Согласно новой концепции, в дизайне тенге можно использовать казахский орнамент или его составные части, портреты выдающихся деятелей республики, а также географические места и архитектурные памятники Казахстана. Использование надписей на иностранных языках запрещается.
Надписи на иностранных языках допускаются только «в дизайне инвестиционных и коллекционных монет», отмечается в указе.
На национальной валюте Казахстана, которая находится в обороте в настоящее время, есть надписи на русском.
В Конституции Казахстана закреплено, что русский язык употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским. Но статус государственного языка в республике имеет только казахский.
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