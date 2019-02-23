Сегодня, в День защитника Отечества, мы решили вспомнить киноленты, снятые о подвигах таджикских солдат в годы Великой Отечественной войны.
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День носков и пены для бритья: что на самом деле хотят таджикские мужчины на 23 февраля?
В Узбекистане предлагают запретить браки между двоюродными родственниками
Сколько в Таджикистане безграмотных?
Юный таджикский пианист выступит на российском Первом канале
В Таджикистане появятся сим-карты без голосовых услуг
Потенциальный игрок «Истиклола» подозревается в допинге
Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном сократился в январе на треть
3 случая, когда Эмомали Рахмон требовал не хвалить его
В Ташкенте судят 23 предпринимателя, которые "нанесли ущерб государству" почти на $100 млн
Гражданин Таджикистана погиб в Мекке во время малого хаджа
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