Вот уже неделю, как мужчины в сети активно язвят на тему традиционных женских подарков на 23 февраля. В «классический» набор, согласно остроумным интернет-мемам, входят носки, трусы и крем для бритья, от чего мужчины устали окончательно.

Мы решили узнать, чего же на самом деле желают на свой праздник таджикские мужчины. А желания у них оказались довольно-таки скромные – все простое и земное.

Что это, узнайте в нашем ролике.

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