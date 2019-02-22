Вот уже неделю, как мужчины в сети активно язвят на тему традиционных женских подарков на 23 февраля. В «классический» набор, согласно остроумным интернет-мемам, входят носки, трусы и крем для бритья, от чего мужчины устали окончательно.
Мы решили узнать, чего же на самом деле желают на свой праздник таджикские мужчины. А желания у них оказались довольно-таки скромные – все простое и земное.
Что это, узнайте в нашем ролике.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Узбекистане предлагают запретить браки между двоюродными родственниками
Сколько в Таджикистане безграмотных?
Юный таджикский пианист выступит на российском Первом канале
В Таджикистане появятся сим-карты без голосовых услуг
Потенциальный игрок «Истиклола» подозревается в допинге
Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном сократился в январе на треть
3 случая, когда Эмомали Рахмон требовал не хвалить его
В Ташкенте судят 23 предпринимателя, которые "нанесли ущерб государству" почти на $100 млн
Гражданин Таджикистана погиб в Мекке во время малого хаджа
Покалеченный таджикский солдат сможет вновь ходить. На его лечение требуется $40 тысяч
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста