Только в Согдийской области с начала года было возбуждено уже семь уголовных дел в отношении ВИЧ-инфицированных граждан, которые, как утверждают милиционеры, осознанно заражали вирусом других людей. Были такие случаи и в Душанбе.
О том, что такое осознанное заражение, как это доказать и какое наказание ждёт нарушителей – рассказываем в наших карточках - объяснениях.
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