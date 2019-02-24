Только в Согдийской области с начала года было возбуждено уже семь уголовных дел в отношении ВИЧ-инфицированных граждан, которые, как утверждают милиционеры, осознанно заражали вирусом других людей. Были такие случаи и в Душанбе.

О том, что такое осознанное заражение, как это доказать и какое наказание ждёт нарушителей – рассказываем в наших карточках - объяснениях.