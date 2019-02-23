АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
– Сегодня, в День защитника Отечества, по всему Таджикистану пройдут массовые утренние зарядки. В них примут участие работники государственных ведомств и учреждений, а также подростки и молодежь.
- В столичном «Кохи Борбад» состоится встреча Эмомали Рахмона с солдатами и офицерами национальной армии республики.
- В столичном Парке Победы от имени президента Таджикистана и министра обороны республики Шерали Мирзо состоится возложение венков к памятнику воинской славы.
- В парках Душанбе будут организованы концерты с участием творческих коллективов оборонного ведомства - перед зрителями выступят ансамбли песни и пляски, военные музыканты.
- В Министерстве обороны состоится торжественное собрание, где отличившиеся образцовым исполнением служебных обязанностей, высокими показателями в боевой и общественно-государственной подготовке, внёсшие вклад в дело укрепления Вооружённых сил страны, будут поощрены наградами и грамотами.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –23 ФЕВРАЛЯ
День Национальной армии Таджикистана.
1925 - В Душанбе открылась первая республиканская больница.
1942 - Вступил в действие Душанбинский текстильный комбинат (ныне АО «Таджиктекстиль»).
1965 – Вошла в строй первая очередь Душанбинского завода холодильников.
1993 – Состоялся первый парад воинских подразделений суверенного Таджикистана на площади в Душанбе.
2010 – Генеральная ассамблея ООН вынесла решение о присвоении празднику Навруз Международного статуса.
2017 - Эмомали Рахмон открыл в Душанбе учебный центр для пограничных войск Таджикистана;
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ФЕВРАЛЯ
1928 - Родился доктор медицинских наук, профессор Исроил Холматов.
1931 - Родился заслуженный юрист Таджикистана Шароф Махмудов.
1932 - Родился доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РТ, профессор Хомид Ахмедов.
1937 - Родился писатель Яъкуби Хикматулло.
1938 - Родился ученый-языковед Амон Нуров.
1947 - Родился писатель, доктор филологических наук, профессор Назарбек Абдолов.
1949 - Родился заслуженный деятель Таджикистана Абдумуслим Темуров.
1963 - Родилась певица, Заслуженная артистка Таджикистана Лола Азизова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 8-13 тепла, в горах ночью 10-15 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 23-28 мороза, местами до 33-38 мороза, днем 7-12 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 10-15 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, местами до 14-16 мороза, днем 0-5 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 13-15 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 15-17 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем 3-5 мороза.
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