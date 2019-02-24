ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ФЕВРАЛЯ

2004 - Из Москвы в Душанбе экстрадирован экс-глава МВД Якуб Салимов.

2010 - Э. Рахмон подписал Закон «Об амнистии граждан и юридических лиц в связи с легализацией ими некоторых денежных средств».

2017 - Национальный банк Таджикистана отозвал лицензии на осуществлении банковской деятельности у «Таджпромбанка» и «Фононбанка».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 ФЕВРАЛЯ

1900 - Родился основоположник таджикского национального театра Хамид Махмудов.

1923 – Родился певец, Народный артист Таджикистана Рафаэль Толмасов.

1946 - Родился историк Хушвахтшо Давронов.

1960 - Родился доктор технических наук, лауреат премии Лохути Талбак Салимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, местами до 28-33 мороза, днем 8-13 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 2-4 мороза.