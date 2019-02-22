В Таджикистане более 99,77% или 6 млн. 43 тыс. 338 от общей численности взрослого населения (6 млн. 57 тыс. 81 человек) могут читать и писать на каком-либо языке.

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