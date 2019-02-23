Сколько на самом деле налогов платит малый бизнес в Таджикистане, исходя из реальной практики? Подсчитали юристы компании «Химоя».

Налоги по стране везде почти одинаковые, но есть нюансы на местах. Для примера возьмем Душанбе.

Форма бизнеса: ООО по упрощенной системе налогообложения.

Вид бизнеса продуктовый магазин в торговой точке - 30 кв. м.

Общий оборот (валовой доход) за один год - 500 000 сомони, из которых - 400 000 сомони, это расходы на покупку товара. Получается: 500 000 - 400 000 = 100 000 дохода (товар реализуется с 20% наценкой).

Налоги платятся из 500 000 сомони - 6% по упрощенной системе налогообложения (УСН) = 30 000 сомони.

Налоги на 2-х сотрудников, исходя из заработной платы в 1100 сомони каждый. По городу Душанбе (берутся данные статистики, где по каждой отрасли высчитываются средние зарплаты, и в сфере «оптовой и розничной торговли») рекомендуется взыскивать налоги из расчета заработной платы в 1091,4 сомони. Мы её округлили до 1100 сомони.

2200 * 25% = 550 сомони. 550 *12 = 6600 сомони в год социального налога.

2200 * 13% = 286 сомони. 286 * 12 = 3432 сомони в год подоходного налога (удерживаемый из зарплат сотрудников, но все равно являющийся налоговым бременем).

Как упоминается выше, помещение торговой точки составляет 30 кв.м. Если это помещение арендуется у физического лица, то, соответственно, появляются налоговые обязательства в размере 13% подоходного налога.

Согласно рекомендательному письму налогового комитета, арендная плата за 1 кв.м. не должна быть ниже 65 сомони за 1 квадрат. Считаем:

30 * 65 = 1950 сомони. 1950*13% = 253,5. 253,5 * 12 = 3042 сомони в год подоходного налога с аренды помещения (удерживается за счет арендной платы, но все же налог).

Считаем:

100 000 – 30 000 – 6600 — 3432 — 3042 = 56 926 сомони осталось?

Нет.

Если после проведения всех официальных расходов по аренде, зарплате, покупке товаров, электричество и т.п., допустим, останется еще 30 000 сомони, на которые у нас нет подтверждающих документов, то придётся заплатить еще 12% дивидендов с этой суммы.

30 000 * 12% = 3600 сомони.

Получается, что из 100 000 сомони мы оплатили только налогов при УСН — 46 574 сомони.

Почти половина дохода ушла только на налоги. Это еще у нас было 20% выручки.

Предпринимателя еще ждут расходы на аренду, на электричество (повышенный тариф), на заработную плату, на различные разрешительные документы, в пенсионный фонд, на проверки и т.п.

Что остается предпринимателю для развития своего бизнеса, если половина его дохода идет только на налоги?

А со стороны выглядит, что платят они только 6% и все.

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